“La nostra cura per Trani” non è solo il titolo di un evento. È una responsabilità condivisa

l'onorevole dott. Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

il senatore dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente dell'Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT

il dott. Michele Pellegrini Calace, presidente Federfarma BAT

Andrea Ferri, consigliere regionale

il dott. Michele Ciccolella, responsabile Italia FarmaHiSkill

In una città che oggi vive la mancanza di un ospedale e di un pronto soccorso, diventa fondamentale immaginare soluzioni nuove e concrete per tutelare la salute pubblica. Per questo oggi, lunedì 11 maggio alle ore 19.00 ci sarà un confronto aperto, rivolto a tutti i cittadini, per discutere una proposta chiara: potenziare il ruolo di farmacie e medici come presidi sanitari di prossimità, capaci di accorciare le distanze tra persone, servizi e istituzioni.L'appuntamento è presso l'Auditorium San Luigi a Trani.Interverranno:Modera:Sarà presente il candidato sindaco dott. Angelo Guarriello, consigliere dell'Ordine dei Medici BAT.Un momento di ascolto, confronto e proposta. Perché il diritto alla salute di una comunità va tutelato con tutte le nostre forze.