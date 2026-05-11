Speciale
“La nostra cura per Trani” non è solo il titolo di un evento. È una responsabilità condivisa
In programma oggi alle ore 19.00
Trani - lunedì 11 maggio 2026 12.43 Comunicato Stampa
In una città che oggi vive la mancanza di un ospedale e di un pronto soccorso, diventa fondamentale immaginare soluzioni nuove e concrete per tutelare la salute pubblica. Per questo oggi, lunedì 11 maggio alle ore 19.00 ci sarà un confronto aperto, rivolto a tutti i cittadini, per discutere una proposta chiara: potenziare il ruolo di farmacie e medici come presidi sanitari di prossimità, capaci di accorciare le distanze tra persone, servizi e istituzioni.
L'appuntamento è presso l'Auditorium San Luigi a Trani.
Interverranno:
Un momento di ascolto, confronto e proposta. Perché il diritto alla salute di una comunità va tutelato con tutte le nostre forze.
L'appuntamento è presso l'Auditorium San Luigi a Trani.
Interverranno:
- l'onorevole dott. Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
- il senatore dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente dell'Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT
- il dott. Michele Pellegrini Calace, presidente Federfarma BAT
- Andrea Ferri, consigliere regionale
- il dott. Michele Ciccolella, responsabile Italia FarmaHiSkill
Un momento di ascolto, confronto e proposta. Perché il diritto alla salute di una comunità va tutelato con tutte le nostre forze.
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