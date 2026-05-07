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Angelo Guarriello presenta programma e squadra: domenica il comizio in piazza della Repubblica a Trani
Il candidato sindaco del centrodestra presenterà le linee guida e i candidati della coalizione
Trani - giovedì 7 maggio 2026 10.21 Comunicato Stampa
Domenica, 10 maggio, alle 20.30 in piazza della Repubblica, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra a Trani, Angelo Guarriello, incontrerà la cittadinanza in un comizio pubblico nel cuore della città. Sarà un momento centrale della campagna elettorale, durante il quale Guarriello illustrerà i punti cardine del programma amministrativo, costruito attorno alle priorità di Trani.
Nel corso della serata verranno inoltre presentate ufficialmente le quattro liste a sostegno della candidatura, insieme ai candidati al Consiglio comunale che compongono la squadra pronta a governare la città.
Contenuto elettorale sponsorizzato
Nel corso della serata verranno inoltre presentate ufficialmente le quattro liste a sostegno della candidatura, insieme ai candidati al Consiglio comunale che compongono la squadra pronta a governare la città.
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