Cronaca
Lite sulla barca nel Porto di Trani, moglie sorprende marito e scoppia il caos
Danneggiata l'imbarcazione, sul posto Polizia e 118
Trani - mercoledì 5 agosto 2026 10.20
Un presunto episodio legato a questioni sentimentali si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto all'interno della darsena comunale di Trani. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 17 la moglie di un imprenditore barese, proprietario di un'imbarcazione ormeggiata nel porto, avrebbe raggiunto i pontili dopo essere entrata nell'area portuale.
Una volta salita a bordo, la donna avrebbe trovato il marito in compagnia di una giovane. Da quel momento la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Stando a quanto emerso, la donna, in preda alla rabbia, avrebbe utilizzato una lama per danneggiare parte della tappezzeria dell'imbarcazione, per poi disfarsene gettandola in mare.
A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sarebbe stato lo stesso proprietario della barca. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato e un'ambulanza del 118. Nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite; l'uomo, tuttavia, sarebbe stato assistito dai sanitari perché in evidente stato di agitazione.
Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio.
Una volta salita a bordo, la donna avrebbe trovato il marito in compagnia di una giovane. Da quel momento la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Stando a quanto emerso, la donna, in preda alla rabbia, avrebbe utilizzato una lama per danneggiare parte della tappezzeria dell'imbarcazione, per poi disfarsene gettandola in mare.
A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sarebbe stato lo stesso proprietario della barca. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato e un'ambulanza del 118. Nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite; l'uomo, tuttavia, sarebbe stato assistito dai sanitari perché in evidente stato di agitazione.
Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio.