Lite sulla barca nel Porto di Trani, moglie sorprende marito e scoppia il caos

Un presunto episodio legato a questioni sentimentali si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto all'interno della darsena comunale di Trani. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 17 la moglie di un imprenditore barese, proprietario di un'imbarcazione ormeggiata nel porto, avrebbe raggiunto i pontili dopo essere entrata nell'area portuale.Una volta salita a bordo, la donna avrebbe trovato il marito in compagnia di una giovane. Da quel momento la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Stando a quanto emerso, la donna, in preda alla rabbia, avrebbe utilizzato una lama per danneggiare parte della tappezzeria dell'imbarcazione, per poi disfarsene gettandola in mare.A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sarebbe stato lo stesso proprietario della barca. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato e un'ambulanza del 118. Nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite; l'uomo, tuttavia, sarebbe stato assistito dai sanitari perché in evidente stato di agitazione.Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio.