Il porto di Trani pedonale, gli Ingegneri della Bat: "Scelta strategica ma occorre pianificazione infrastrutturale"

"Un provvedimento che rappresenta una scelta strategica di grande rilevanza per la qualità della vita urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e la promozione della sostenibilità ambientale". L'Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat accoglie positivamente l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Trani della mozione che prevede la pedonalizzazione permanente dell'area portuale della città. La trasformazione in una zona esclusivamente pedonale contribuirà non solo a migliorare l'accessibilità e la sicurezza per i cittadini e i turisti, ma anche a stimolare la crescita economica delle attività commerciali locali, favorendo il turismo sostenibile e la fruizione degli spazi pubblici."L'area portuale di Trani, cuore pulsante della città, ha un valore simbolico e storico che merita di essere preservato e valorizzato" spiega Antonella Cascella, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Bat, sottolineando l'importanza che questa iniziativa venga accompagnata da un'attenta pianificazione infrastrutturale, che preveda soluzioni adeguate per la gestione del traffico veicolare, così da garantire una transizione fluida e senza disagi per la cittadinanza. La fase sperimentale offrirà la possibilità di raccogliere dati concreti sull'accessibilità, sugli impatti sul traffico e sulla gestione delle attività commerciali, permettendo di ottenere un quadro realistico della fattibilità del progetto, anche considerando l'importanza di prevedere l'autorizzazione di transito e lo stazionamento negli orari di carico e scarico per gli esercenti. "Questo processo di monitoraggio e di analisi dei risultati - continua Cascella - sarà cruciale per garantire che la trasformazione dell'area portuale non solo risponda alle esigenze dei cittadini e dei turisti, ma che sia anche sostenibile a lungo termine, senza creare disagi per la viabilità e l'economia locale".L'Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat offre il proprio supporto, dichiarandosi disponibile a partecipare ad un tavolo tecnico tematico mettendo a disposizione le competenze degli ingegneri professionisti per contribuire al successo di questa importante iniziativa, che può segnare un passo fondamentale verso una Trani più sostenibile e vivibile. "La sinergia tra amministrazione comunale, professionisti del settore e comunità sarà fondamentale per l'attuazione di questo ambizioso progetto" conclude l'ingegnere