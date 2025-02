Fratelli d’Italia Trani sulla pedonalizzazione del Porto: «Favorevole solo se rispettati gli accordi»

«A Trani - si legge in una nota a firma di Michele Scagliarini, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, insieme ai consiglieri Andrea Ferri e Emanuele Cozzoli - le aree pedonali e le piste ciclabili sono sempre state al centro delle politiche di centrodestra, più che del centrosinistra e delle associazioni vicine a quella parte politica. Il solco tracciato in tal senso trova le sue radici già nelle scelte fatte a partire dalla prima amministrazione Tarantini quando, con una chiara visione politico amministrativa d'insieme, quella che oggi manca all'attuale amministrazione, si avviava un nuovo progetto di città. Si ricordi in tal senso la pedonalizzazione di via San Giorgio, Piazza Teatro, Piazza Quercia, Piazza Sacra Reggio Udienza e della Cattedrale.Dunque le oltre due ore di discussione sul tema durante l'ultimo consiglio comunale dimostrano la particolare sensibilità di questa parte politica sul tema e come la mozione presentata dalla maggioranza non fosse immediatamente accoglibile in quanto lacunosa e poco chiara; senza dimenticare che scelte come questa, se improvvisate e prive di una più ampia pianificazione e programmazione, rischiano di creare danni e notevoli problemi alle categorie artigianali, commerciali e professionali che quell'area la vivono, ci investono o semplicemente la utilizzano come viabilità, basti pensare a tutti i fruitori e operatori del tribunale. Dopo la lunga discussione sul tema da parte del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, si è raggiunto l'accordo di impegnare l'amministrazione comunale a porre in essere, in maniera necessariamente preventiva, tutta una serie di verifiche, valutazioni e confronto con le parti interessate prima di addivenire ad una scelta tanto importante quanto impattante.Fra i temi più importanti da affrontare, attraverso un tavolo di concertazione, ci sono le viabilità alternative, le aree di parcheggio e il confronto con le sigle associative. Solo al termine di queste verifiche, e in modo concordato e coordinato con le forze sociali ed economiche che vivono e frequentano l'area portuale, sarà possibile partire con una fase sperimentale di pedonalizzazione. Tutto ciò al fine di evitare l'ennesima scelta improvvisata e decontestualizzata di questa amministrazione.Fratelli d'Italia sarà attenta a verificare che l'impegno assunto e verbalizzato dall'amministrazione comunale in tal senso sia mantenuto e rispettato; se, viceversa, questo impegno dovesse essere disatteso il partito sarà in prima linea nella tutela dei legittimi interessi di cittadini, commercianti e altri attori interessati».