Auto a folle velocità distrugge tre panchine nel porto di Trani: conducente in fuga

L'episodio in via Statuti Marittimi all'altezza dell'incrocio con via Zanardelli

Trani - venerdì 24 ottobre 2025 15.09
Sono stati ormai rimossi i segni della folle corsa che ha rovinato parte dell'arredo urbano del porto di Trani, all'altezza dell'incrocio con via Zanardelli. Un'auto, evidentemente lanciata ad alta velocità, ha perso il controllo andando a investire e distruggere tre panchine di legno e danneggiando le fioriere dei locali in quella zona affacciati sul mare.
L'impatto è stato così violento da scaraventare le panchine a diversi metri di distanza.
L'incidente si è verificato intorno alla mezzanotte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre. Fortunatamente, in quel momento la zona era quasi deserta: solo un'ora prima, infatti, l'area era ancora frequentata da numerosi cittadini e turisti, e sarebbe potuta avvenire una tragedia .
Subito dopo lo schianto, l'autista si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi del caso.
Le telecamere di videosorveglianza del porto saranno ora passate al vaglio delle forze dell'ordine, nella speranza di individuare il veicolo e risalire al responsabile della corsa spericolata. Intanto, i danni all'arredo urbano sono già stati rimossi dal Comune, ma resta la rabbia dei cittadini per l'ennesimo episodio di inciviltà e pericolo sulle strade del centro.
