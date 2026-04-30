Centro di raccolta in via Finanzieri
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Vita di città

1° Maggio, Amiu Trani comunica gli orari del Centro di Raccolta di via Finanzieri

Apertura straordinaria solo nella fascia mattutina dalle 8 alle 13

Trani - giovedì 30 aprile 2026
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che venerdì 1° maggio 2026 il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto di mattina dalle ore 8.00 alle 13.00 mentre resterà chiuso al pubblico nella fascia oraria pomeridiana. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione.

Per ogni informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. - Trani al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, scrivere all'indirizzo info@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram
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