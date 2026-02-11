Centro raccolta rifiuti di via Finanzieri chiuso venerdì pomeriggio

Trani - mercoledì 11 febbraio 2026
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che venerdì 13 febbraio 2026 il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto di mattina dalle ore 8.00 alle 13.00 mentre resterà chiuso al pubblico nella fascia oraria pomeridiana.
Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00), scrivendo alla pagina Facebook e Instagram "AMIU Trani" o all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it
