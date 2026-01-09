Mariagrazia Cinquepalmi
Politica

Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle

Mariagrazia Cinquepalmi: «Proroghe illegittime e costi extra, a pagare sono i cittadini»

Trani - venerdì 9 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Una denuncia dettagliata e allarmante quella che arriva da Maria Grazia Cinquepalmi, già consigliera comunale ed attivista del Movimento Trani2026, riguardo la gestione dei rapporti economici tra il Comune di Trani e l'AMIU. Al centro della critica vi è un meccanismo contrattuale definito "indeterminato", fatto di proroghe contestate e continui riconoscimenti di spese extra che, numeri alla mano, stanno gonfiando la pressione fiscale sulle famiglie. Di seguito la nota integrale che analizza i costi, i prelievi dai fondi e le ricadute sulla TARI per il 2026.
  • LE SPESE ESAGERATE DI AMIU PAGATE DAL COMUNE DI TRANI E LA TARI CHE AUMENTA SEMPRE PIU'

Il contratto tra il Comune di Trani e Amiu s.p.a., modificato nel 2022, è caratterizzato da importi indeterminati e indeterminabili, che cambiano di volta in volta senza alcuna certezza. Il contratto, scaduto a marzo 2025, è stato prorogato fino a giugno 2026 nonostante le proroghe siano considerate illegittime. Per l'anno 2026 il Comune di Trani dovrà versare ad Amiu oltre 12,5 milioni di euro, un importo che graverà direttamente sui cittadini attraverso la Tari, che continuerà ad aumentare. Negli anni, oltre alla Tari, il Comune ha corrisposto ulteriori somme per un totale di circa 1,47 milioni di euro, così suddivisi: € 266.908,79 per Revisione corrispettivi 2022-2023, € 362.896,16 per Passività pregresse 2013-2017, € 390.929,20 per Rimborsi costi 2024, € 362.896,19 per Costi extra conferimento rifiuti, € 90.000 per i Servizi igiene urbana del 2023. A questi importi vanno aggiunti 826.757,04 euro per l'anno 2021 e circa 9 milioni di euro prelevati impropriamente dal fondo post-gestione della discarica, non ancora contabilizzati nel bilancio comunale Il risultato è evidente, costi che lievitano sempre più, un contratto senza limiti precisi e una gestione che rischia di mettere a dura prova le tasche dei cittadini, senza che la qualità del servizio giustifichi tali spese. È necessario un intervento urgente per garantire trasparenza, controllo e responsabilità nella gestione dei fondi pubblici, per evitare che i cittadini continuino a subire gli effetti di decisioni economiche poco chiare e gestioni poco efficaci. P.S.: Questo anomalo sistema potrebbe comportare irregolarità contabili in occasione delle annuali asseverazioni dei crediti/debiti reciproci, visto l'abituale riconoscimento, a posteriori, di maggiori spese ad Amiu.

