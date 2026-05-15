Amiu
Amiu
Attualità

Amiu vince in Cassazione: confermata la legittimità del licenziamento dell’ex dipendente

La Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma le sentenze dei precedenti gradi di giudizio

Trani - venerdì 15 maggio 2026 9.19 Comunicato Stampa
AMIU S.p.A. comunica che si è definitivamente concluso con esito favorevole ad AMIU il contenzioso promosso da un ex dipendente nei confronti dell'Azienda, che aveva impugnato il proprio licenziamento derivante dalle condotte tenute dall'ex dipendente in proprio e quale amministratore di un gruppo Facebook.

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14165/2026 pubblicata in data 14/05/2026 ha rigettato il ricorso dell'ex dipendente confermando integralmente il decisum della Corte d'appello di Bari (dinanzi a cui l'ex dipendente aveva impugnato la sentenza di rigetto di primo grado) che aveva ritenuto "il licenziamento proporzionato e legittimo, nonché opportunamente parametrato alla gravità ed alla alta frequenza dei fatti occorsi, alle plurime condotte puntualmente contestate con la recidiva". L'ex dipendente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite che, complessivamente, ammontano ad oltre € 15.000,00.

L'esito favorevole per AMIU S.p.A. del contenzioso è la conferma della piena rispondenza dell'azione aziendale alle norme vigenti. In tutti i gradi di giudizio è stata infatti accertata la correttezza delle attività svolte da AMIU, delle decisioni assunte da quest'ultima ed è stata sancita in via definitiva ed irrevocabile la legittimità del licenziamento disposto nei confronti del lavoratore che, in maniera reiterata, ha tentato di screditare AMIU, i dirigenti di AMIU ed i vertici dell'Amministrazione Comunale del Comune di Trani.

L'Azienda, oltre ai provvedimenti adottati in riferimento al rapporto di lavoro, per i medesimi fatti, ha agito affinché tali condotte siano punite anche in ambito penale ed è fiduciosa rispetto all'accertamento della responsabilità da parte delle Autorità competenti.

AMIU S.p.A. ribadisce la propria posizione sempre ispirata ai valori della trasparenza, del rispetto delle regole e la volontà di continuare ad agire in ogni occasione ed in ogni sede a tutela della immagine, della reputazione e onorabilità degli organi aziendali e dei propri dipendenti
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Amiu Trani
Altri contenuti a tema
AMIU Trani: regole e accessi al Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri Ambiente AMIU Trani: regole e accessi al Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri Necessario che i conferimenti siano conformi
1° Maggio, Amiu Trani comunica gli orari del Centro di Raccolta di via Finanzieri Vita di città 1° Maggio, Amiu Trani comunica gli orari del Centro di Raccolta di via Finanzieri Apertura straordinaria solo nella fascia mattutina dalle 8 alle 13
Amiu, oggi assemblea sindacale dei lavoratori: possibili disagi Amiu, oggi assemblea sindacale dei lavoratori: possibili disagi A partire dalle ore 10
Solidarietà in azione: ad Antonio Aruanno donato uno scooter a tre ruote Solidarietà in azione: ad Antonio Aruanno donato uno scooter a tre ruote Raccolta fondi promossa da AMIU e dall’ing. Gaetano Nacci
Avviso AMIU S.p.A. Venerdì Santo Avviso AMIU S.p.A. Venerdì Santo Invito alla cittadinanza per una collaborazione finalizzata al decoro urbano relativa al conferimento dei rifiuti
Centro raccolta rifiuti di via Finanzieri chiuso venerdì pomeriggio Vita di città Centro raccolta rifiuti di via Finanzieri chiuso venerdì pomeriggio Resterà regolarmente aperto la mattina
Trani, possibili disagi nella raccolta rifiuti martedì 20 gennaio Trani, possibili disagi nella raccolta rifiuti martedì 20 gennaio Assemblea sindacale AMIU: servizi a rischio dalle ore 10.00, inclusi Centro di Raccolta e isole ecologiche.
Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle Politica Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle Mariagrazia Cinquepalmi: «Proroghe illegittime e costi extra, a pagare sono i cittadini»
A Trani la centrale 118 per la BAT: la proposta di Angelo Guarriello per sanità ed emergenze
15 maggio 2026 A Trani la centrale 118 per la BAT: la proposta di Angelo Guarriello per sanità ed emergenze
Baldassarre e chitarra, che passione
15 maggio 2026 Baldassarre e chitarra, che passione
Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani
15 maggio 2026 Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani
Ingegneria, l’ordine della Bat premia  le migliori tesi di laurea
15 maggio 2026 Ingegneria, l’ordine della Bat premia  le migliori tesi di laurea
Sanità e appalti, due leggi di iniziativa popolare: assemblea della Cgil Bat a Trani
15 maggio 2026 Sanità e appalti, due leggi di iniziativa popolare: assemblea della Cgil Bat a Trani
Trani Tradizioni | “Bianganaive e le sétte strane”: a Trani una serata di risate in puro vernacolo tranese
15 maggio 2026 Trani Tradizioni | “Bianganaive e le sétte strane”: a Trani una serata di risate in puro vernacolo tranese
Trani in apprensione per Antonio S. : il giovane resta ricoverato in rianimazione ad Andria
14 maggio 2026 Trani in apprensione per Antonio S. : il giovane resta ricoverato in rianimazione ad Andria
Trani smart e green, Giovanni Guerra presenta la sua visione per la città
14 maggio 2026 Trani smart e green, Giovanni Guerra presenta la sua visione per la città
Giuseppe De Simone: "Piazza Gradenigo, felici per il restyling ma servono chiarimenti sui costi "
14 maggio 2026 Giuseppe De Simone: "Piazza Gradenigo, felici per il restyling ma servono chiarimenti sui costi"
"Aperitivo con Giacomo ": Marinaro incontra i giovani per parlare di futuro, idee e nuove opportunità
14 maggio 2026 "Aperitivo con Giacomo": Marinaro incontra i giovani per parlare di futuro, idee e nuove opportunità
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.