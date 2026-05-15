Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani

19 foto Mostra Leonardo Del Vecchio

Tutti conoscono la Luxottica e il suo fondatore, il cavaliere Leonardo Del Vecchio; pochi sanno, invece, che l'imprenditore ha origini tranesi. Ebbene sì, i genitori di Leonardo Del Vecchio erano due cittadini tranesi e sua madre si trasferì a Milano dopo la morte del padre di Leonardo. Per questo il Polo Museale Diocesano di Trani, in collaborazione con la Fondazione "Leonardo Del Vecchio" ha ospitato una mostra dedicata all'imprenditore che ha rivoluzionato il mondo dell'eyecare e dell'eyewaer, facendo diventare gli occhiali un oggetto di moda e svestendolo degli originali panni di dispositivo medico.La mostra su Del Vecchio è stata un tributo al genio italiano e tranese, partendo da importanti documenti, come il certificato di nascita di Leonardo e la lettera con cui la madre – Grazia Rocco – chiese la sua ammissione all'orfanotrofio dei Martinitt a causa della sua impossibilità di mantenerlo ed educarlo. Oltre a questi documenti sono state esposte anche fotografie che ripercorrono la sfolgorante carriera dell'uomo e dell'imprenditore che, però, era prima di tutto un operaio specializzato, come desiderava fin da bambino. Dalle fotografie con i compagni di orfanotrofio fino a quelle con persone del calibro di Giorgio Armani e Mark Zuckerberg, la mostra si è posta come un'opera documentale, che ripercorre tutta la vita di Del Vecchio, raccontandone le sfumature del grande visionario che è stato ma anche i suoi valori, su cui ha costruito la sua idea di impresa, che ancora oggi vive, valori come il rigore, che ha caratterizzato la sua infanzia in orfanotrofio; la dedizione, nel proprio lavoro, quella che si ritrova nei dettagli e che costruisce il futuro; il cambiamento, che è stato fondamentale per la nascita di Luxottica; il rispetto per i propri lavoratori; l'umiltà: Del Vecchio non ha mai dimenticato da dove era partito, nemmeno quando è arrivato in cima; la semplicità, intesa come trovare soluzioni semplici ed essenziali e, ultima ma fondamentale, la restituzione, un caposaldo della filosofia delvecchiana: trasformare il successo personale in possibilità collettiva.Come ha affermato il cavaliere Natale Pagano: "Ospitare questo racconto di vita non è per noi un semplice evento culturale, ma un atto di giustizia verso la storia, il ritorno del figlio alla sua terra. Sebbene il suo impero sia nato all'ombra delle Dolomiti, il "genio del fare" di Leonardo Del Vecchio affonda le sue radici più profonde e tenaci qui, nel rosso della terra di Puglia e nel carattere fiero della nostra gente."Il direttore del Polo Museale Graziano Urbano ha anche spiegato la genesi di questa mostra, che è itinerante: l'iniziativa è partita, infatti, dall'Università "Bocconi" di Milano, su impulso della Fondazione "Leonardo Del Vecchio" e la volontà è stata quella di partire da Trani. Il Polo Museale è stato il punto di partenza di questa mostra. "Il fatto che si riporti indietro la radice di questa famiglia importante è un valore aggiunto per questa mostra. Tanta gente ha visitato la mostra, anche perché Del Vecchio rimane uno dei grandi imprenditori italiani al livello internazionale" – ha affermato ancora Urbano, sottolineando di aver spostato in pieno il progetto anche per rimanere nel solco dei grandi personaggi del mondo imprenditoriale, un solco tracciato a partire dallo scorso anno, quando per il nono anniversario della Fondazione S.E.C.A., si è ricordato un altro grande imprenditore del panorama italiano quale fu Adriano Olivetti.