Fondazione S.E.C.A., una favola incantata arriva al Polo Museale di Trani
Fondazione S.E.C.A., una favola incantata arriva al Polo Museale di Trani

Museum Christmas Show: il 5 gennaio lo spettacolo “Storie dal Bosco”

Trani - mercoledì 31 dicembre 2025 10.46 Sponsorizzato
Il 5 gennaio 2026 il Polo Museale di Trani si trasformerà in un luogo di meraviglia e fantasia grazie allo spettacolo "Storie dal Bosco", a cura di Madimù Associazione Culturale, pensato per bambini e famiglie.

Tra racconti fiabeschi, personaggi curiosi e atmosfere suggestive, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio teatrale dove la natura prende voce e diventa protagonista. Alberi che sussurrano, animali narratori e sentieri immaginari guidano grandi e piccoli alla scoperta di storie che parlano di ascolto, rispetto dell'ambiente e condivisione.

"Storie dal Bosco" unisce teatro e narrazione in un'esperienza educativa e coinvolgente, capace di stimolare la fantasia dei più piccoli e di offrire agli adulti un'occasione per riscoprire il valore del racconto come momento di incontro. Il linguaggio semplice e poetico rende lo spettacolo accessibile a tutte le età, favorendo una fruizione condivisa tra genitori e figli.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera iniziare il nuovo anno con un'esperienza teatrale capace di emozionare, divertire e insegnare, nel segno della fantasia e del rispetto per la natura.

Lunedì 5 gennaio - Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9. Ticket € 5,00 + d.p. su https://www.diyticket.it/events/Arte/28605/museum-christmas-show o presso la biglietteria del Polo Museale di Trani. Inizio spettacolo ore 18:00

Per maggiori informazioni Fondazione S.E.C.A.: tel. 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .
