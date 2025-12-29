Speciale
Fondazione S.E.C.A., il 3 gennaio il gran concerto d’inizio anno
L’evento è il cuore pulsante della rassegna “Sere d’Incanto”
Trani - lunedì 29 dicembre 2025 11.26 Sponsorizzato
C'è un istante, al sorgere di ogni nuovo anno, in cui il mondo sembra sospeso tra la memoria di ciò che è stato e il desiderio di ciò che sarà. È in questo silenzio carico di promesse che la Fondazione S.E.C.A. e il Polo Museale di Trani invitano il pubblico a un evento che trascende la semplice esecuzione: un autentico appuntamento con l'anima per inaugurare il nuovo anno.
Il Rito di Luce: un legame indissolubile tra musica e storia
Iniziare l'anno tra le maestose mura di Palazzo Lodispoto non è un semplice rito di passaggio, ma un gesto di buon auspico per il futuro. Gli antichi reperti del Museo si preparano a vibrare all'unisono con gli archi dell'Ensemble Accademia Musicale Federiciana, sotto la direzione sapiente del M° Michele Lorusso.
In questa cornice unica, la musica si fa "Rito di Luce": una scia luminosa capace di diradare il buio dell'inverno e riscaldare i cuori. È un dialogo segreto tra la bellezza tangibile dell'arte e l'ineffabile spiritualità del suono; un invito a guardare al domani con la purezza di uno sguardo nuovo.
Sere d'Incanto: un'eccellenza che giunge all'XI edizione
L'evento rappresenta il cuore pulsante della rassegna "Sere d'Incanto", che giunge quest'anno alla sua undicesima edizione. Consolidatasi come uno dei momenti più prestigiosi e attesi del calendario culturale cittadino, la rassegna continua a intrecciare musica, arte e spiritualità, trasformando il Polo Museale in un palcoscenico d'eccezione dove la meraviglia, la bellezza e l'originalità sono di casa.
Un viaggio sonoro tra sogno e tradizione
Il programma è un meraviglioso itinerario attraverso i giganti della musica: Johann Strauss, con l'eleganza senza tempo dei suoi valzer viennesi; Nino Rota, il maestro capace di tradurre il cinema in pura poesia sonora; Ennio Morricone, le cui note leggendarie aprono paesaggi interiori e raccontano storie. Un percorso che unisce epoche e generi diversi sotto un unico filo conduttore: la celebrazione della vita. Dalla tradizione del palcoscenico all'immaginazione del grande schermo, il Gran Concerto d'Inizio Anno sarà un viaggio da ascoltare in tutte le sue sfaccettature.
Un trionfo di meraviglia e convivialità
L'eleganza dell'Ensemble trasformerà l'auditorium in un tempio di magia. Ogni accordo sarà un invito a ritrovare l'equilibrio nel caos quotidiano e a nutrire i sogni più reconditi.
Al termine del concerto, la bellezza della musica lascerà spazio al piacere della convivialità: la serata proseguirà con un brindisi augurale tra bollicine e il tradizionale panettone, per celebrare insieme, in un abbraccio corale, l'inizio di un prospero 2026.
"Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore." — Benjamin Franklin
Non mancate al primo, luminoso capitolo di questo nuovo anno. Vi aspettiamo per trasformare la speranza in melodia.
Sabato 3 gennaio - Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9. Ticket € 10,00 + d.p. su https://www.diyticket.it/events/Musica/28395/gran-concerto-dinizio-anno o presso la biglietteria del Polo Museale di Trani. Apertura porte ore 20:00 – Inizio concerto ore 20:30.
Per i più piccoli la Fondazione S.E.C.A. presenta il "Museum Christmas Show – il teatro di narrazione per bambini", lunedì 5 gennaio ore 18:00, uno spettacolo teatrale con pupazzi da tavolo realizzati a mano, divertente, poetico e coinvolgente adatto a tutta la famiglia.
Per maggiori informazioni Fondazione S.E.C.A.: tel. 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .
