Yoga e pilates al monastero di Trani per una giusta causa

I modi attraverso cui fare beneficenza sono infiniti; uno di questi è fare yoga e pilates insieme in una bella mattina di una domenica di primavera. È quello che hanno fatto le tante donne che hanno aderito all'iniziativa messa in campo da Armonia Yoga Studio e Arges, che hanno organizzato una seduta di yoga, pilates e sound healing per raccogliere delle donazioni che sono state destinate alle attività dell'associazione Arges.La pratica di yoga pilates sound healing si è tenuta sul terrazzo del monastero, permettendo anche di valorizzare questo bellissimo monumento tranese. Alla seduta hanno partecipato tante donne che, con una donazione spontanea, hanno deciso di contribuire a raccogliere fondi per le attività dell'associazione arges, spendendo anche del tempo di qualità insieme.Rossana, l'insegnante che ha guidato vuole le donne nella pratica, ah spiegato in un'intervista l'intento di questa pratica di beneficenza.D: Come nasce la giornata di oggi?R: Nasce come un'iniziativa che propongo ogni anno con "Arges" dallo scorso anno. È un modo, appunto, per finanziare la l'associazione e, ovviamente, per creare anche umo spirito di comunità che, secondo me, è ottimo; ed è giusto farlo, appunto, per una giusta causa, per questa e ho pensato che lo yoga, il pilates e, comunque, il team della mia associazione sportiva potesse effettivamente contribuire a questa cosa.D: Qual è lo scopo dell'evento, in definitiva?R: Tutto il ricavato viene devoluto in beneficenza per l'associazione; quindi, per finanziare le sue attività e, come dicevo, il pilates, lo yoga, lezione sono un pretesto per, semplicemente, per fare un evento di beneficenza.D: La risposta all'iniziativa è stata molto positiva: anche lo scorso anno è stato così?R: Eravamo un po' di meno perché la location era piccola: eravamo alla Lega navale lo scorso anno. Quest'anno ho pensato che, effettivamente, questo posto meraviglioso potesse contribuire ancora di più ad accrescere tutta l'attenzione e l'interesse per la partecipazione e vedo che, effettivamente, è stato abbastanza positivo come riscontro. Ovviamente, io spero di riproporlo anche l'anno prossimo per avere ancora una maggiore partecipazione.D: Quindi ci sarà una terza edizione?R: Spero di sì; quest'anno è stato difficilissimo organizzare l'evento, ma spero l'anno prossimo di avere più possibilità. Solitamente faccio un evento all'anno di beneficenza; ho iniziato con l'AIL, questo è il secondo anno invece lo faccio con l'"Arges", e fa parte di questi progetti che si chiamano Karma Yoga, in cui si va a creare questo spirito di solidarietà. Fare del bene, come ho detto anche all'inizio della pratica, è questo desiderio di compartecipare alla gioia e alla felicità dell'altro, a volte anche alla sofferenza con l'empatia. Secondo me è un'ottima cosa, è un ottimo modo e sono contenta che sia arrivata veramente così tanta gente.