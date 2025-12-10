Moda tra i libri per Arges: un successo la sfilata con la raccolta fondi in Biblioteca a Trani

Bilancio più che positivo perdopo la sfilata "", trasformata per l'occasione in una casa della moda, della cultura e della solidarietà. L'evento ha registrato il sold out con oltrenumero ancora in crescita grazie alla possibilitàle. La sfilata, presentata daha avuto come ospite d'eccezione il giornalistastorico volto della RAI nonchè firma di Repubblica -che tra moda e le celebri vetrine di Alberto Corallo diventate ormai installazioni artistiche, ha voluto onorare il valore di questa missione di bellezza destinata a Arges . L'intervento di Alberto Corallo, commosso e grato, ha reso omaggio a, capaci di trasformare gli spazi della Bovio in un ambiente intimo, quasi domestico, perfetto per accogliere una sfilata che vive di relazione, calore e comunità. È intervenuta anche l'assessora alle Culturesottolineando come le sfilate di Alberto Corallo siano ormai un appuntamento ricorrente ( fino allo scorso anno dedicate a Amopuglia) , sostenuto dall'Amministrazione per la forte valenza sociale che rappresentano. A rappresentareè stato il dott.anima dell'associazione, emozionato e grato per questa seconda mobilitazione di solidarietà a favore della assistenza domiciliare: ed è stato attraverso le sue commosse parole che è giunto il grazie di tanti malati e tante famiglie. Un saluto ormai tradizionale quello diche ha ribadito il legame ormai storico tra la Fidapa e Corallo: una collaborazione che negli anni è diventata una vera responsabilità sociale oltre che una gioia di condivisione tra le donne dell'associazione. La sfilata ha avuto come protagoniste 90 modelle come al solito di tutte le età, da una bambina tenuta per mano dalla giovane mamma fino a tante nonne , affascinanti, eleganti, sempre bellissime: tutte, pur non essendo professioniste, hanno sfilato con la naturalezza e l'eleganza di modelle vere, tanto più che il percorso si è snodato lungo i tre piani della biblioteca tra scalinate, corridoi, sale e scaffali che racchiudono la storia gloriosa di Trani, le sue tradizioni giuridiche, marinare, storiche e religiose; muoversi in questo scenario culturale ha creato un'atmosfera ancora più suggestiva, trasformando la Bovio in un teatro vivente in cui moda, memoria e identità si sono intrecciate in un unico racconto collettivo. L'evento ha visto anche la partecipazione della, che ha accolto gli ospiti con doni omaggio all'ingresso, sottolineando il sostegno del commercio cittadino alle iniziative solidali. "La gioia più grande è vedere questa partecipazione alla solidarietà crescere ogni anno di più - spiega Alberto - e questo mi fa capire che la direzione è quella più giusta e bella da percorrere, ossia fare tutt'uno del mio lavoro e della mia attività di volontariato che porto avanti da sempre. Che le mie clienti , le mie collaboratrici (cito Trucco make up Loredana Porro di Andria e Acconciature Stefania di Ceglie di Trani), le persone che chiamo per fare parte di queste organizzazioni non facili siano anche e soprattutto persone amiche rende tutto davvero meraviglioso"