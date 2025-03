Tutti in piedi per ARGES: Trani l'abbraccia e la sostiene per le cure domiciliari palliative

4 foto Arges OdV Concerto di beneficienza

"𝐍𝐨𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐬: 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎!" ha incantato lo scorso 𝟮𝟴 𝗙𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 il pubblico tranese all' Auditorium mons. Pichierri della Chiesa di San Magno di Trani, messo a disposizione gratuitamente, che ha ospitato un evento speciale, il concerto di beneficenza, organizzato dall'𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗢𝗱𝗩 di Trani, in collaborazione con la 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗹𝗱𝗼 𝗖𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶𝗻𝗶 𝗘𝗧𝗦, che ha avuto come obiettivo importante di raccogliere fondi e firme per la riapertura del servizio di cure palliative e assistenza domiciliare per pazienti oncologici, attualmente sospeso. Ad allietare la serata ci ha pensato il 𝗠𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗼 𝗦𝗼𝗹𝗱𝗮𝗻𝗼, che con la sua musica ha saputo emozionare e sensibilizzare il pubblico presente incantato sin dalle prime note.Trani, in tutte le sue espressioni associative e non, si è mobilitata da tempo a, associazione che include medici, psicologi, infermieri e volontari, e che opera nei territorio della BAT e del barese, che ha bisogno per sostenere l'attività di risorse economiche importanti che fino a qualche mese fa gli venivano garantite da una convenzione con la Asl Bat sospesa e non rinnovata: "Siamo consapevoli della legittima assegnazione del servizio nella provincia BAT ad un'altra associazione, , si è svolta una gara che lo ha deciso - ha detto il dott., presidente di Arges - quello di cui noi ci facciamo portavoce sono tutte le istanze di quegli ammalati che non riescono più ad essere assistiti a domicilio perchè chi svolge il servizio, date le tante richieste, non riesce a coprire le esigenze. Per questo chiediamo, così come succede in altre ASL, che venga ripristinata la convenzione, comunque si trovi una soluzione"."La città tutta è consapevole della preziosa attività svolta da ARGES - ha detto il Sindacopresente all'evento in rappresentanza della città con altri consiglieri- io stesso posso testimoniare quanta professionalità ed amore e quanto sia utile il servizio svolto dalla associazione, lo testimoniano anche i malati stessi ed i familiari. Purtroppo non è nei poteri del Sindaco riattivare quanto interrotto dalla ASL Bat verso cui mi sono sin da subito adoperato, oltre che con la Regione Puglia, con tutta la forza istituzionale del mio ruolo. Sulla soluzione sono fiducioso".Certo non è questo il luogo per approfondirne le motivazioni e gli ostacoli della questione, ma va ribadito con forza, la presenza del numeroso pubblico lo ha attestato, che ciò che veramente importa, è che il nostro territorio ha un'estrema e una insostituibile esigenza di prosecuzione di tale servizio, a fronte di una richiesta di cure domiciliari oncologiche palliative in aumento. La petizione popolare ha raccolto fino ad ora oltre 4.000 anche grazie alle 32 associazioni cittadine che si sono impegnate: "E' una battaglia di civiltà - hanno detto all'unisonodella associazione OIKOS che da subito si è attivata a sostegno di ARGES - sono in gioco le vite di persone che hanno diritto di essere accompagnate ed assistite nella malattia e nella sofferenza in maniera dignitosa, una attività che il dott. Falco e la sua equipe svolgono con professionalità ed amore, prendendosi cura a tutto tondo anche dei familiari di chi sta affrontando l'ultimo tratto di vita".La Fondazione musicaledi Trani ha deciso di offrire alla città una serata di musica con la presenza del M°, pianista, benemerito di Trani, docente titolare al conservatorio di musica N. Piccinni di Bari, la sua esibizione è stata un continuo sussulto di emozioni per un evento a cui ha contribuito la fondazione stessa che ha coperto le spese dell'evento. L'incasso dalla vendita dei biglietti e le contribuzioni volontarie dei presenti sono state interamente devolute a favore di ARGES, affinché abbia ancora un po' di autonomia operativa per continuare a curare i pazienti presi in carico.