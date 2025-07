L’Arges Onlus non molla e incanta Palazzo Beltrani

5 foto Arges Trani - Concerto Raccolta fondi a Palazzo Beltrani

Una serata di musica, di melodia jazz, con quei caratteristici suoni brasiliani caldi e affascinante che vanno a mescolarsi con la tematica più seria della serata, trovare fondi per l' ARGES. Potremmo descrivere così la serata benefica di musica e spettacolo tenutasi ieri sera pressoche ha visto tra i protagonisti – musicisti sul palco: Paola Arnesano alla voce; Mario Rosini, piano e voce; Guido Di Leone alla chitarra; Poldo Sebastiani, basso; Mimmo Campanale, batteria e Enzo Falco nella doppia veste di percussionista e responsabile di ARGES Odv.L'evento, capace di raggiungere, come già successo in passato, un'ampia fetta della cittadinanza garantendosi un'alta partecipazione, ha la finalità di raccogliere fondi per consentire l'elargizione di cure palliative domiciliari ai malati oncologici. Il ricavo della serata sarà infatti completamente devoluto all'associazione ARGES.Per darci qualche informazione in più sulla serata e sulla situazione "raccolta fondi" è intervenuto ai nostri microfoni il Dott.: «Siamo un po' bloccati, purtroppo stiamo incontrando qualche difficoltà per la convenzione con la ASL, questo crea problemi di sostentamento per i progetti di assistenza domiciliare. Queste iniziative – spiega Falco – sono fondamentali per sostenere tutta l'attività dell'associazione così che i pazienti possano ricevere le dovute cure presso le proprie abitazioni. Grande risposta di sensibilità da parte della cittadinanza».Ancora una volta la musica si rende l'arte "portavoce" dei bisogni della società, divenendo mezzo di piacere che al contempo ci porta alla riflessione e, come nel caso di questa raccolta fondi, ad un'azione che potrebbe cambiare la vita di molte persone che soffrono. La vita è breve e pensare al prossimo anche attraverso queste azioni indirette è un ottima "cura" per renderla piena.