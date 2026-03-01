Il Liceo Vecchi protagonista al "Salotto Letterario" di Palazzo Beltrani

TL@

Gli studenti delle classi prime del Liceo Vecchi hanno partecipato all' evento/presentazione del libro "PUGLIA. LE BAHAMAS DEI DINOSAURI" di e con Alfredo De Giovanni, primo appuntamento del progetto I Salotti Letterari organizzato dall'equipe di Palazzo Beltrani, coordinata da Niki Battaglia.La partecipazione è stata voluta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Tannoia per consentire agli studenti di vivere un viaggio alle origini della Puglia. Il protagonista dell'evento il geologo, musicista e scrittore ,Alfredo De Giovanni, ha presentato il libro coinvolgendo ed emozionando gli studenti attraverso video, immagini, musica e altri elementi artistici.Il viaggio narrativo è iniziato con l'ascolto della voce del mare, attraverso una conchiglia, per poi attraversare tutte le epoche a cominciare dal Cretaceo e infine concludersi con la Murgia ,le pietre calcaree e le straordinarie orme dei dinosauri. Assai interessante è risultata l'appendice divulgativa al testo sulla geologia della Puglia, tra dolmen, cattedrali, castelli, luoghi iconici e un Geoparco UnescoLa presentazione di questo romanzo breve, sospeso tra avventura ,meraviglia e geologia si è conclusa con la constatazione che la nostra regione 100 milioni di anni fa somigliava alle attuali Bahamas, una piattaforma carbonatica su cui camminavano dinosauri in cerca di cibo . L'evento ha alimentato negli studenti la voglia di sognare e di battersi per salvaguardare la nostra regione con la sua geo diversità e il suo straordinario patrimonio artistico e culturale.