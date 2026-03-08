Palazzo Beltrani stasera la rassegna musicale “Un Tè Classico”
Al via a Palazzo Beltrani stasera la rassegna musicale “Un Tè Classico”

8 marzo, concerto inaugurale Recondite Armonie: belcanto e musica vocale da camera con i talenti del Conservatorio “Niccolò Piccinni”

Trani - domenica 8 marzo 2026 6.53
La stagione artistica 2026 del Palazzo delle Arti Beltrani prosegue con il ritorno della musica dal vivo e con la rassegna "Un Tè Classico", uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico. Dopo il successo dei "Salotti Letterari", il nuovo ciclo di concerti si aprirà domenica 8 marzo alle ore 17:30 con "Recondite Armonie", un pomeriggio dedicato al Belcanto e alla musica vocale da camera. La rassegna, prodotta da Delle Arti ODV-ETS con il patrocinio della Rete Musei di Puglia, il sostegno della Città di Trani e la media partnership di Radio Selene, rinnova la collaborazione con il Conservatorio Niccolò Piccinni e il Conservatorio Nino Rota, confermando il Palazzo Beltrani come luogo di incontro tra giovani talenti e tradizione musicale.

Protagonisti del concerto inaugurale saranno i maestri Antonio Stragapede e Sara Allegretta, affiancati da giovani interpreti accompagnati al pianoforte da Francesco De Felice e Lea Nuzzi. Sul palco si esibiranno i soprani Cheng Ke, Larisa Sargsyan, Maria Chiara Montenegro, Valentina Leone e Valeria Di Maria, il mezzosoprano Giorgia Favia, il tenore Wang Rongzheng, il baritono Cao Ynan e il basso Liu Tong. Il programma proporrà brani di Pauline Viardot, Ludwig van Beethoven, Reynaldo Hahn, Gaetano Donizetti e Francesco Paolo Tosti, insieme a celebri arie del grande melodramma tratte da opere di Verdi, Mozart, Rossini, Massenet, Mascagni e Puccini.

Come da tradizione della rassegna, il concerto sarà accompagnato dal rito del tè con pasticcini, rievocando l'atmosfera dei salotti culturali ottocenteschi. "Un Tè Classico" accompagnerà il pubblico per tutta la primavera con altri appuntamenti: il 22 marzo con il pianista Riccardo Fiore, il 19 aprile con il clarinettista Domenico Michele Cetera insieme a Fedora Palladino e Michele Argentieri, il 24 maggio con il duo Annachiara De Nitto – Daniele Rosati, fino al concerto conclusivo del 7 giugno con il recital del Duo Kaliuzhna-Kodera. La partecipazione prevede posto al tavolo con servizio tè. I biglietti (12 euro intero, 10 euro soci partner) sono disponibili al botteghino di Palazzo Beltrani e online su Vivaticket. Il biglietto include anche la visita al museo prima del concerto, offrendo al pubblico un'esperienza culturale completa. Per informazioni: 0883 500044 – info@palazzodelleartibeltrani.it
