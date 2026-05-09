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“Sold Aut”, a Trani l’inclusione diventa quotidianità: dieci ragazzi autistici protagonisti della città

L’iniziativa promossa da Time Aut...OdV coinvolge quindici locali del territorio in un percorso di accoglienza e sensibilizzazione

Trani - sabato 9 maggio 2026 15.43 Comunicato Stampa
"A volte ci chiediamo quali possano essere le parole giuste da usare per arrivare davvero al cuore delle persone, che nessuna intelligenza artificiale potrà mai esprimere. Così per questo comunicato abbiamo usato carta e penna, come nei tempi ormai andati, perché scrivendo crediamo che i sentimenti siano più veri. Nessuna IA, nulla di costruito o troppo ragionato. Viviamo in un tempo in cui le brutte notizie occupano ogni spazio: furti, violenza, vandalismo, rabbia.

E allora ci piacerebbe che, almeno per una volta, a fare notizia fosse la gentilezza, la straordinaria umanità di chi sceglie di pensare agli altri prima che a se stesso. Perché dietro l'autismo esistono famiglie che ogni giorno combattono silenziosamente battaglie che molti non vedono.

Famiglie che spesso rinunciano perfino alla semplicità di un caffè o di una pizza fuori casa per paura degli sguardi.

Per paura di sentirsi giudicate se il proprio figlio all'improvviso saltella, agita le mani o comunica in un modo che gli altri non comprendono. E quegli occhi puntati addosso, nella maggior parte dei casi, non sono mai cattivi.

Sono semplicemente impreparati. Ma anche uno sguardo inconsapevole può diventare un muro, perchè è capace di trasformare un momento normale in un piccolo dolore. Ed è proprio qui che nasce il cuore di "Sold Aut – Percorsi di Inclusione in Città". Un progetto in cui l'inclusione smette di essere solo una parola e diventa finalmente vita. L'iniziativa è promossa da Time Aut...OdV, che, nei mesi di maggio e giugno, ogni martedì e giovedì, porterà 10 ragazzi autistici a vivere la città di Trani. Non è un evento. Non è una dimostrazione. "questa non è un'esercitazione" . E. qualcosa di molto più importante: È un ragazzo che entra in un locale senza sentirsi fuori posto.

È una famiglia che può sedersi ad un tavolo senza l'ansia di dover chiedere scusa per esistere. Quindici locali del territorio hanno scelto di esserci. Accoglieranno i nostri ragazzi offrendo loro una consumazione e contribuendo concretamente a costruire una comunità più giusta, più sensibile e più soprattutto più consapevole. Un Immenso grazie va a:
  • Antiche Arcate
  • Pulcinella
  • Kayuba
  • Peschef
  • Toyo
  • Macrè
  • Guendalina
  • Bar Europa
  • Bar Centrale
  • Maison Bistrò
  • Bubbles
  • Boutique della Pizza
  • Ultimo
  • Peccati di Gola
  • Barbayanne

Grazie per la generosità dimostrata, per la sensibilità, per l'entusiasmo e per il coraggio di uscire fuori dagli schemi. Perché la quotidianità, per molte persone autistiche, è ancora fatta di ostacoli invisibili, incomprensioni e solitudini "Sold Aut" prova a ribaltare tutto questo. Trasforma la città in uno spazio accessibile a tutti..Trasforma i locali in luoghi di incontro e relazione. Trasforma la diversità... in normalità.

Con il patrocinio di Trani Autism Friendly — protocollo ideato e fortemente voluto dal vicesindaco Fabrizio Ferrante — questa iniziativa rappresenta un altro passo concreto verso una comunità che non lascia davvero indietro nessuno".
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