A Trani parte “Sup Aut”: lo sport inclusivo pagaia sul mare

Inclusione, sport e natura: al Lido Matinelle prende il via "Sup Aut", l'iniziativa gratuita targata Trani Autism Friendly. Fino ai primi di settembre, i partecipanti al progetto gestito dall'associazione Asd SuppiAmo, potranno vivere l'esperienza di vivere il mare a bordo di un SUP (Stand Up Paddle) accompagnati da istruttori qualificati in un contesto accogliente e rilassante, a stretto contatto con il mare.



L'attività si inserisce nel percorso più ampio avviato dal Comune di Trani a partire dal 2019 per rendere la città sempre più inclusiva, anche attraverso la cifra dello sport. «Sup Aut è il primo progetto che parte nell'ambito dell'avviso pubblico indetto dal Comune di Trani, Sport Aut Plus, un contenitore di attività sportive dedicate ai ragazzi – spiega Fabrizio Ferrante, vicesindaco di Trani e referente del Trani Autism Friendly –. Ci saranno diversi appuntamenti attraverso i quali i ragazzi inizieranno a prendere confidenza con il SUP. Per noi e per i ragazzi partecipanti è un'attività nuova, di sperimentazione. Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello in un percorso che portiamo avanti dal 2019. Siamo contenti che questi ragazzi abbiano deciso di mettersi in gioco, regalando emozioni a se stessi e a tutta la comunità».



«Con Sup Aut vogliamo offrire l'opportunità a questi ragazzi di avvicinarsi agli sport acquatici. Il SUP aiuta a creare inclusione e relazioni sociali, è uno strumento che aiuta a superare i propri limiti e anche quelli che la società troppo spesso impone. Il mare, lo sport e il gruppo diventano un modo per crescere e sentirsi liberi» aggiunge Davide Tarantini, presidente dell'Asd SuppiAmo. L'iniziativa è gratuita e rappresenta un'esperienza di forte impatto emotivo, fisico e sociale. Un'occasione preziosa per rafforzare l'autostima e costruire relazioni positive in un ambiente naturale e accogliente.