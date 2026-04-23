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Liberi di scegliere: il 25 aprile diventa esperienza di inclusione concreta

A Trani un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi con la sindrome dello spettro autistico

Trani - giovedì 23 aprile 2026 11.53
In occasione della Festa della Liberazione, l'associazione Time Aut...OdV, in collaborazione con il gruppo Giodicart e con il patrocinio del Trani Autism Friendly, promuove l'evento "Liberi di scegliere", un'iniziativa che intreccia il valore storico del 25 aprile con una riflessione concreta e attuale sul significato più profondo della libertà.

La libertà, oggi, passa anche attraverso il diritto all'autonomia e all'autodeterminazione delle persone nello spettro autistico. Con questo spirito nasce un'esperienza pensata per accompagnare ragazzi e ragazze in un percorso guidato di vita quotidiana, offrendo loro strumenti pratici e occasioni reali di partecipazione.

Durante l'evento, i 21 bambini e ragazzi saranno supportati da una guida sociale illustrata che li accompagnerà passo dopo passo nello svolgimento di semplici ma fondamentali azioni quotidiane: entrare in un negozio, ricevere una card appositamente donata dal gruppo Giodicart, orientarsi tra i reparti, scegliere in autonomia, interagire con il personale e completare l'esperienza alla cassa. Un percorso educativo ed esperienziale che mira a rafforzare competenze sociali, fiducia e indipendenza.

"Liberi di scegliere" non è solo un evento, ma un messaggio che dobbiamo avere sempre a mente: la vera inclusione si costruisce creando opportunità concrete e non solo simboliche.

Un ringraziamento profondo e sentito va al gruppo Giodicart, che ha dimostrato una straordinaria sensibilità nel sostenere questo progetto. Il loro impegno rappresenta un esempio virtuoso di responsabilità sociale, capace di tradurre i valori dell'inclusione in azioni tangibili e significative per il territorio e per le famiglie coinvolte.

L'associazione Time Aut esprime inoltre gratitudine al Trani Autism Friendly per il patrocinio per la costante presenza, elementi fondamentali per la realizzazione di iniziative che contribuiscono a rendere la comunità sempre più accogliente e consapevole.

Celebrare il 25 aprile significa anche questo: costruire ogni giorno una società in cui tutti possano essere davvero liberi di scegliere.
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