Liberi di scegliere: il 25 aprile diventa esperienza di inclusione concreta

In occasione della Festa della Liberazione, l'associazione Time Aut...OdV, in collaborazione con il gruppo Giodicart e con il patrocinio del Trani Autism Friendly, promuove l'evento "Liberi di scegliere", un'iniziativa che intreccia il valore storico del 25 aprile con una riflessione concreta e attuale sul significato più profondo della libertà.La libertà, oggi, passa anche attraverso il diritto all'autonomia e all'autodeterminazione delle persone nello spettro autistico. Con questo spirito nasce un'esperienza pensata per accompagnare ragazzi e ragazze in un percorso guidato di vita quotidiana, offrendo loro strumenti pratici e occasioni reali di partecipazione.Durante l'evento, i 21 bambini e ragazzi saranno supportati da una guida sociale illustrata che li accompagnerà passo dopo passo nello svolgimento di semplici ma fondamentali azioni quotidiane: entrare in un negozio, ricevere una card appositamente donata dal gruppo Giodicart, orientarsi tra i reparti, scegliere in autonomia, interagire con il personale e completare l'esperienza alla cassa. Un percorso educativo ed esperienziale che mira a rafforzare competenze sociali, fiducia e indipendenza."Liberi di scegliere" non è solo un evento, ma un messaggio che dobbiamo avere sempre a mente: la vera inclusione si costruisce creando opportunità concrete e non solo simboliche.Un ringraziamento profondo e sentito va al gruppo Giodicart, che ha dimostrato una straordinaria sensibilità nel sostenere questo progetto. Il loro impegno rappresenta un esempio virtuoso di responsabilità sociale, capace di tradurre i valori dell'inclusione in azioni tangibili e significative per il territorio e per le famiglie coinvolte.L'associazione Time Aut esprime inoltre gratitudine al Trani Autism Friendly per il patrocinio per la costante presenza, elementi fondamentali per la realizzazione di iniziative che contribuiscono a rendere la comunità sempre più accogliente e consapevole.Celebrare il 25 aprile significa anche questo: costruire ogni giorno una società in cui tutti possano essere davvero liberi di scegliere.