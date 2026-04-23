Trani, memoria condivisa nel giorno della Liberazione: inaugura la mostra “Partigiani jugoslavi in Puglia”

In occasione della Festa della Liberazione, la città di Trani si prepara ad accogliere un evento dal forte valore storico e simbolico. Sabato 25 aprile, alle ore 18.00, presso l'Hub Porta Nova, sarà inaugurata la mostra fotografica "Partigiani jugoslavi in Puglia", un percorso espositivo che riporta alla luce una pagina poco conosciuta della Seconda guerra mondiale.L'iniziativa rappresenta un'occasione per riscoprire storie di resistenza, solidarietà e legami tra Italia e Jugoslavia, attraverso documenti e immagini che raccontano il passaggio e la presenza dei partigiani jugoslavi sul territorio pugliese.Al centro del racconto espositivo vi è il Campo 65 di Altamura, uno dei più grandi campi di prigionia italiani durante il conflitto. Attivo dal 1942 tra Altamura e Gravina in Puglia, il campo si estendeva su un'area di 31 ettari e ospitava fino a 12.000 prigionieri alleati provenienti soprattutto dal fronte nordafricano. Inglesi, sudafricani, neozelandesi, canadesi, ciprioti e palestinesi vissero qui per anni in condizioni estremamente difficili, segnate da carenze di cibo, acqua e servizi igienici.Un altro focus della mostra è dedicato ai caduti jugoslavi sepolti nel cimitero di Barletta. Nel 1967, su richiesta del Ministero degli Esteri, fu concessa un'area per la realizzazione di un ossario commemorativo destinato ai militari della formazione partigiana jugoslava, feriti durante la lotta di liberazione e trasferiti negli ospedali militari del Sud Italia. I loro corpi riposano oggi nella zona nord-ovest del cimitero cittadino, simbolo di una memoria che unisce popoli e storie.A presentare la mostra saranno Domenico Bolognese e Rosanna Rizzi, testimoni e promotori di un lavoro di ricerca e divulgazione volto a preservare e diffondere questa eredità storica.L'evento è organizzato dall'ANPI Trani, dall'associazione Campo 65 APS e dalla Società Dante Alighieri Juzna Srbija, in collaborazione con l'HUB Porta Nova.Un appuntamento che, nel giorno simbolo della Liberazione, invita la comunità a riflettere su una memoria condivisa che va oltre i confini nazionali, riaffermando i valori della pace, della libertà e della solidarietà tra i popoli.