Assemblea soci Cooperativa di Comunità Porta Nova: tra innovazione, partecipazione e futuro

𝟔𝟓 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞, che hanno provato a colmare il vuoto lasciato dall'assenza di un cinema in città;

𝟏𝟓 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢, che insieme alla piccola biblioteca interna, incentivano alla lettura e a dibattere sui temi dell'attualità;

𝟗 𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞, 𝟓 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝟓 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢, offrendo spazio a giovani artisti emergenti;

𝟏𝟖 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚, tra workshop, conferenze e laboratori.

Il 19 dicembre 2025, presso la sede di via Nigrò 18, si è tenuta l'assemblea delle socie e dei soci della 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚. Un appuntamento fondamentale, che ha rappresentato non solo un momento di confronto e partecipazione, ma anche l'occasione per tracciare il 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢 𝟏𝟖 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐇𝐔𝐁 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚, analizzare criticità e delineare le prospettive future di una sperimentazione innovativa nella gestione del bene comune. All'assemblea hanno preso parte sia soci singoli sia i rappresentanti di oltre una decina di enti del terzo settore e gruppi informali, tutti impegnati nella cura e nella programmazione delle attività socio culturali dell'HUB. Questo testimonia la ricchezza e la varietà della comunità che ruota attorno a Porta Nova: una realtà ampia, attiva e sempre in evoluzione.𝐔𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞La Cooperativa di Comunità Porta Nova conta oggi 140 sociə, sostiene due lavoratori part time e diverse collaborazioni occasionali su attività specifiche. Tuttavia, la maggior parte del lavoro continua ad essere svolto su base volontaria da socie e soci, ai quali si sono aggiunte, in diversi periodi, tre volontarie internazionali provenienti da Turchia e Argentina. Questo modello partecipativo e mutualistico rappresenta un esempio virtuoso di gestione collettiva, capace di coinvolgere energie e competenze diverse.𝐔𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞Porta Nova è𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢. Si tratta di uno strumento mutualistico che, in modo orizzontale e partecipato, cerca di rispondere ai bisogni della collettività, senza fini di lucro. 𝐃𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐡𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨𝐝𝐢𝐚 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐇𝐔𝐁 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚 (Ex Conservatorio San Lorenzo), 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐟𝐫𝐮𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐦𝐩𝐢𝐚 𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐞𝐠𝐚𝐭𝐚, 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐝𝐨𝐬𝐢, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞. Un esempio di gestione dei beni comuni che dovrebbe diventare modello per la salvaguardia, il recupero e la gestione del patrimonio pubblico, troppo spesso minacciato da abbandono e privatizzazione.𝐔𝐧 𝐇𝐔𝐁 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨Nei suoi primi 18 mesi di attività, HUB Porta Nova ha promosso e ospitato ben 𝟏𝟏𝟕 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢, quasi tutti ad accesso gratuito o a costi minimi. Tra questi:Porta Nova è così diventata un punto di riferimento per chi cerca cultura, inclusione e partecipazione.𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨Un altro aspetto rilevante emerso dall'assemblea riguarda la vocazione di HUB Porta Nova al turismo sostenibile. Grazie a una rete di collaborazioni e a proposte di esperienze autentiche, la struttura ha 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝟓𝟔 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀, principalmente viaggiatori solitari con una permanenza media di 3 giorni, spesso senza auto. 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐢 𝐯𝐮𝐨𝐭𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢, 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐦𝐨𝐫𝐝𝐢 𝐞 𝐟𝐮𝐠𝐠𝐢, 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐜𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨..𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞Non sono mancati, tuttavia, spunti critici e proposte per il futuro. In particolare, è stata evidenziata la precarietà della modalità di concessione dell'immobile, che limita la possibilità di pianificare a lungo termine e investire nel miglioramento delle attività e degli spazi. È emersa inoltre la necessità di una maggiore partecipazione attiva della comunità, per evitare che poche persone si trovino sovraccaricate di responsabilità gestionali. La cooperativa si impegnerà, dunque, in una riorganizzazione interna e nell'ampliamento della base sociale. Infine, si punta all'espansione delle attività oltre l'HUB, promuovendo 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧 e favorendo la nascita della𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 cittadina.𝐔𝐧 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥'𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨L'esperienza di Porta Nova dimostra che, con impegno, passione e partecipazione, è possibile costruire modelli di gestione innovativi e sostenibili, capaci di generare valore sociale e culturale per tutta la città. Ora più che mai, è fondamentale che cittadine e cittadini, associazioni e gruppi informali si uniscano in uno sforzo collettivo di solidarietà e mutualismo, per continuare a prendersi cura dei beni comuni, rafforzare la comunità ed essere esempio e motore propositivo per il miglioramento del futuro di una città e di una politica sempre più cinica, individualista e distante dai bisogni reali .