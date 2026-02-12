HUB Porta Nova, il cuore internazionale nel centro della città di Trani

tl@

HUB Porta Nova è un luogo. a Trani, dove il mondo si incontra, si abbraccia e si mescola. Non è una piazza, né un bar, ma uno spazio vivo: . Qui, ogni settimana, si ascoltano parole in turco, francese, spagnolo, italiano; si scambiano ricette, sogni e storie. Grazie alla collaborazione con 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢, 𝐀𝐫𝐤𝐚𝐝𝐢𝐚 𝐀𝐏𝐒 𝐞𝐝 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐒𝐔𝐃, HUB è diventato un laboratorio di cittadinanza globale, un piccolo miracolo in una città che si affaccia sull'Adriatico, ma guarda lontano.La magia nasce principalmente grazie ai programmi europei, come 𝐄𝐫𝐚𝐬𝐦𝐮𝐬+ e il 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀, promossi dalla AIG. Questi progetti permettono a giovani da tutto il continente e oltre di vivere a Trani per alcuni mesi, lavorando come volontari, imparando l'italiano e condividendo le proprie culture. In meno di 2 anni, l'𝐇𝐔𝐁 𝐡𝐚 𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐯𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝟔𝟎 𝐩𝐚𝐞𝐬𝐢, 𝐦𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐚 𝐓𝐮𝐫𝐜𝐡𝐢𝐚, 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨, 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐢 𝐞 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀.Ma l'HUB Porta Nova è molto più di un luogo di passaggio: è una casa internazionale per volontari, un rifugio accogliente dove chi arriva trova una famiglia, una comunità, un progetto condiviso. I volontari vengono ospitati e, in cambio, offrono il loro tempo e le loro competenze alle tante attività socio culturali dell'HUB e della città. Come Ayelen, giovane nutrizionista argentina che durante la sua permanenza ha dato una mano all'ambulatorio di DCA della Asl BAT e ha portato lezioni di alimentazione in lingua spagnola presso l'IISS A. Moro di Trani. O come Alara e Ozge, che si sono occupate di incontri linguistici e hanno supportato l'organizzazione degli eventi culturali delle varie realtà che abitano l'HUB, o Zaid che ha portato la sua arte nomadeProprio in questi giorni, si è avuto uno scambio che racconta bene lo spirito di Porta Nova: Ozge, giovane matematica turca, ha salutato Trani dopo quattro mesi intensi, lasciando il posto a Gasparre, francese, con un background artistico pronto a portare la sua energia e curiosità. E nei prossimi mesi sono previsti arrivi di volontari da Romania e Serbia, a conferma che il respiro internazionale dell'HUB non si ferma, ma si allarga sempre di più.Il vero valore di HUB Porta Nova sta nel suo essere un luogo di scambio reale. Qui, i ragazzi di Trani possono incontrare coetanei da tutto il mondo, praticare lingue straniere, aprirsi a nuove idee. Non è solo una questione di curriculum: è una questione di vita, di relazioni, di crescita. In un tempo in cui i confini si irrigidiscono, Porta Nova li dissolve, costruendo ponti e non muri.Il futuro di Trani passa anche da qui: dalla capacità di accogliere, di dialogare, di imparare dal diverso. HUB Porta Nova è la prova che un'altra città è possibile, più aperta, più internazionale, più umana. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola straniera pronunciata tra queste mura, è un piccolo passo verso un mondo migliore. 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐡𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨.