Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa"
Ogni giovedì sera alle 20:15, film a tema ignoto e discussione post-visione guidata da Nicolò Spallucci. Ingresso libero per cinefili e curiosi
Trani - giovedì 6 novembre 2025 7.03
IL 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎.𝟏𝟓, lo schermo si accende e la magia ricomincia. HUB Porta Nova (Via Nigrò 18, Trani) apre le porte per "Cinema a Sorpresa", Un film, un tema e una chiacchierata post visione: questo è il mix perfetto guidato da Nicolò Spallucci. Che sia un cult dimenticato, un capolavoro internazionale o una pellicola indie, ogni giovedì scoprirai opere che accendono la mente e il cuore.
Come funziona?
- Un Tema e un film a sorpresa: arriva senza preconcetti, lasciati trascinare dall'argomento del giorno. Discussione senza filtri: spazio alle parole! Analisi, curiosità e dibattito, con Nicolò e la comunità di cinefili.
- Non è "solo" un film: è un'esperienza che unisce. Per chi cerca stimoli nuovi, per chi ama ridere, riflettere o litigare con i finali, per chi crede che il cinema sia meglio se condiviso.