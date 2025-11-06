Cinema
Associazioni

Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa"

Ogni giovedì sera alle 20:15, film a tema ignoto e discussione post-visione guidata da Nicolò Spallucci. Ingresso libero per cinefili e curiosi

Trani - giovedì 6 novembre 2025 7.03
IL 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟎.𝟏𝟓, lo schermo si accende e la magia ricomincia. HUB Porta Nova (Via Nigrò 18, Trani) apre le porte per "Cinema a Sorpresa", Un film, un tema e una chiacchierata post visione: questo è il mix perfetto guidato da Nicolò Spallucci. Che sia un cult dimenticato, un capolavoro internazionale o una pellicola indie, ogni giovedì scoprirai opere che accendono la mente e il cuore.
Come funziona?
  • Un Tema e un film a sorpresa: arriva senza preconcetti, lasciati trascinare dall'argomento del giorno. Discussione senza filtri: spazio alle parole! Analisi, curiosità e dibattito, con Nicolò e la comunità di cinefili.
  • Non è "solo" un film: è un'esperienza che unisce. Per chi cerca stimoli nuovi, per chi ama ridere, riflettere o litigare con i finali, per chi crede che il cinema sia meglio se condiviso.
HUB Porta Nova offre l'ambiente ideale: luci soffuse, comfort e la giusta energia per trasformare una serata in un rituale irrinunciabile. Porta un amico, la curiosità e voglia di parlare e di vivere insieme la magia del cinema. Ingresso libero. Gli appuntamenti: 6,13,20,27 Novembre 2025
