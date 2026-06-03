Lega Navale Italiana - Vela Day
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Attualità

Trani scopre la vela: centinaia di bambini protagonisti del Vela Day

Dal progetto nelle scuole al molo Sant’Antonio, la Lega Navale avvicina le nuove generazioni al mare e annuncia i corsi estivi.

Trani - mercoledì 3 giugno 2026 12.09 Comunicato Stampa
Il Vela Day ha portato sul molo Sant'Antonio il profumo del largo e la curiosità dei più piccoli: nel fine settimana la sezione tranese della Lega Navale Italiana ha aperto le porte al mare, con l'obiettivo di avvicinare famiglie e bambini al mondo della vela, tra simulatori, attrezzature e la promessa di un'estate in acqua.

L'iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Vela e organizzata localmente dalla sezione di Trani, non è nata dal nulla. Nelle settimane precedenti, la Lega Navale aveva già fatto il suo ingresso nelle aule scolastiche, intercettando diciotto classi delle scuole elementari Beltrani e De Amicis. «Abbiamo fatto incontri con le classi - ha spiegato Nicola Zizzi, consigliere delegato alla vela della sezione tranese - proponendo video, riprese di allenamenti, interviste ai bambini, lezioni elementari sui nodi, piuttosto che sui principi della navigazione con riferimenti storici, cenni di fisica, di leggibilità, di geografia, di rosa dei venti: queste cose per stimolare la curiosità dei bambini, rimandandoli poi all'appuntamento qui al porto».

L'approdo al molo Sant'Antonio è stato dunque il naturale completamento di un percorso cominciato tra i banchi di scuola. I bambini non sono entrati subito in acqua - per farlo occorrono nozioni preliminari su come accomodarsi, salire a bordo, stare seduti in barca e qualche rudimento di nodi - ma prima su un simulatore, uno strumento che riproduce il movimento di un'imbarcazione sull'acqua e consente di sperimentare gli equilibri prima di affrontare il mare vero.

«Il simulatore è piantato lì e simula un'imbarcazione che è in acqua - ha precisato Zizzi -. L'idea era quella di stimolarli, di fare loro toccare con mano, provare, per poi iscriversi ai corsi che inizieremo a fare da metà giugno». Ad ogni piccolo partecipante sono stati distribuiti gadget offerti dalla Federazione Italiana Vela, che ha promosso la giornata su scala nazionale coinvolgendo tutti i circoli nautici. L'istruttore tecnico della sezione, Gianmauro Baldini, dal canto suo ha sottolineato la dimensione formativa dell'esperienza: «Questo sport ci mette a contatto con il mare, la natura e situazioni che dobbiamo ogni giorno risolvere e affrontare - ha detto - e i ragazzini riescono a gestirle facilmente e ad apprendere molto velocemente». I corsi estivi di vela, della durata di una o due settimane, sono in programma nei mesi di giugno, luglio e agosto. Per informazioni e iscrizioni: 328.8378830 oppure 0883.484832.
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