8 foto La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”

Laha ricevuto, nei giorni scorsi, una generosa donazione da parte del Dottor, mediatore culturale di origine molfettese. Il professionista, infatti, ha deciso di donare un modello fedelmente ricostruito da suo padre,, che in vita fu socio proprio della Lega Navale tranese.Saverio Caccia, classe 1936, dopo il servizio militare protrattosi per tre anni, è stato un meccanico navale per la Marina Militare Italiana, dapprima a bordo di petroliere e poi sulle piattaforme petrolifere, lavorando anche in paesi come Alaska e Groenlandia, con le più grandi industrie petrolifere, per almeno 20 anni. Dopo questa esperienza è passato a lavorare sulle navi da crociera fino alla pensione.Il presidente della Lega Navale di Trani,ha ringraziato calorosamente il dottor Caccia per il suo gesto, sottolineando l'importanza della donazione per contribuire a diffondere la cultura e i valori della navigazione: "Siamo estremamente contenti di questa donazione perché rappresenta uno degli aspetti della cultura che la Lega Navale Italiana cerca di trasmettere all'esterno" – ha affermato il presidente, aggiungendo che "questa forma di cultura marinaresca, come la passione per il modellismo, non è che una delle tante sfaccettature di chi ama il mare e cerca di trasmettere le proprie emozioni, in tal caso con la costruzione di questo bellissimo modello della «Amerigo Vespucci» che rappresenta l'eccellenza della Marina Italiana". Il patrimonio della Lega Navale tranese, quindi, si arricchisce con un modello artigianale di pregiata fattura, dando ulteriore blasone alla già importante sede del molo Sant'Antonio.