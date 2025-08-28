La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”. Foto Adriana Fabrizio
Attualità

La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”

La donazione proviene da Michele Caccia, figlio di un ex socio della Lega Navale, scomparso qualche anno fa

Trani - giovedì 28 agosto 2025 15.21
La Lega Navale ha ricevuto, nei giorni scorsi, una generosa donazione da parte del Dottor Michele Caccia, mediatore culturale di origine molfettese. Il professionista, infatti, ha deciso di donare un modello fedelmente ricostruito da suo padre, Saverio Caccia, che in vita fu socio proprio della Lega Navale tranese.
Saverio Caccia, classe 1936, dopo il servizio militare protrattosi per tre anni, è stato un meccanico navale per la Marina Militare Italiana, dapprima a bordo di petroliere e poi sulle piattaforme petrolifere, lavorando anche in paesi come Alaska e Groenlandia, con le più grandi industrie petrolifere, per almeno 20 anni. Dopo questa esperienza è passato a lavorare sulle navi da crociera fino alla pensione.

Il presidente della Lega Navale di Trani, Gigi Ventura, ha ringraziato calorosamente il dottor Caccia per il suo gesto, sottolineando l'importanza della donazione per contribuire a diffondere la cultura e i valori della navigazione: "Siamo estremamente contenti di questa donazione perché rappresenta uno degli aspetti della cultura che la Lega Navale Italiana cerca di trasmettere all'esterno" – ha affermato il presidente, aggiungendo che "questa forma di cultura marinaresca, come la passione per il modellismo, non è che una delle tante sfaccettature di chi ama il mare e cerca di trasmettere le proprie emozioni, in tal caso con la costruzione di questo bellissimo modello della «Amerigo Vespucci» che rappresenta l'eccellenza della Marina Italiana". Il patrimonio della Lega Navale tranese, quindi, si arricchisce con un modello artigianale di pregiata fattura, dando ulteriore blasone alla già importante sede del molo Sant'Antonio.
8 fotoLa Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”
Lega Navale Italiana TraniLega Navale Italiana TraniLega Navale Italiana TraniLega Navale Italiana TraniLega Navale Italiana TraniLega Navale Italiana TraniLega Navale Italiana TraniLega Navale Italiana Trani
  • Lega Navale Trani
Altri contenuti a tema
1 "L'Arte Vien dal Mare": a Trani, la Lega Navale ospita le opere nascoste tra i rifiuti del mare "L'Arte Vien dal Mare": a Trani, la Lega Navale ospita le opere nascoste tra i rifiuti del mare La mostra di Carmine Rosselli fruibile fino al 27 luglio
A Trani "La lettera di Cristoforo Colombo ai reali di Spagna" Eventi e cultura A Trani "La lettera di Cristoforo Colombo ai reali di Spagna" Un viaggio fra geografia, storia, arte e poesia alla lega navale
La lettera di Cristoforo Colombo ai reali di Spagna, evento alla Lega Navale Eventi e cultura La lettera di Cristoforo Colombo ai reali di Spagna, evento alla Lega Navale Si svolgerà venerdì 21
Conversazioni dal mare, oggi alla Lega Navale il giornalista Rai Nando Nunziante Eventi e cultura Conversazioni dal mare, oggi alla Lega Navale il giornalista Rai Nando Nunziante Presenterà il suo libro "Aiutami a guardare"
Il ruolo della donna in campo associazionistico, domani evento dell'Ail Associazioni Il ruolo della donna in campo associazionistico, domani evento dell'Ail Dalle 18 alle Lega Navale
Oggi "Itaca day" con la barca Ail nella Lega Navale di Trani per celebrare la lotta alle malattie ematologiche Sanità Oggi "Itaca day" con la barca Ail nella Lega Navale di Trani per celebrare la lotta alle malattie ematologiche Nel progetto i pazienti affrontano un mare sconosciuto, pieno di insidie e di difficoltà, sognando di approdare in un porto sicuro  per ricongiungersi coi propri cari come Ulisse
La Lega Navale partecipa a NauticAttiva, progetto di monitoraggio costiero La Lega Navale partecipa a NauticAttiva, progetto di monitoraggio costiero I dati acquisiti servono poi per creare una mappa dell’inquinamento da plastica che affligge i nostri mari
Cultura della prevenzione e corretti stili di vita: 3 incontri per (R)Estate in salute Eventi e cultura Cultura della prevenzione e corretti stili di vita: 3 incontri per (R)Estate in salute Giovedì 19 maggio presentazione alla Lega Navale Italiana
Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto
28 agosto 2025 Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto
The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
28 agosto 2025 The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza
28 agosto 2025 Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza
Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani
28 agosto 2025 Furto sacrilego nella Chiesa del Sacro Cuore di Trani
Trani si prepara ai Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo
28 agosto 2025 Trani si prepara ai Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo
Solidarietà in natura, ContestoLab fa tappa in una masseria
28 agosto 2025 Solidarietà in natura, ContestoLab fa tappa in una masseria
"Vicino ": la lezione di Antonio Decaro che tra coraggio, ascolto e futuro lancia la sfida per la Puglia: "Pronto a candidarmi, ma solo in piena libertà "
28 agosto 2025 "Vicino": la lezione di Antonio Decaro che tra coraggio, ascolto e futuro lancia la sfida per la Puglia: "Pronto a candidarmi, ma solo in piena libertà"
37
Stadio ‘Lapi’, finalmente ci siamo: completata l’accensione delle quattro torri faro
27 agosto 2025 Stadio ‘Lapi’, finalmente ci siamo: completata l’accensione delle quattro torri faro
Stefano De Martino, show anche fuori dal palco: canti e balli dopo il live a Trani
27 agosto 2025 Stefano De Martino, show anche fuori dal palco: canti e balli dopo il live a Trani
Cambio al vertice Guardia di Finanza Bat: Di Cagno traccia la rotta del nuovo comando
27 agosto 2025 Cambio al vertice Guardia di Finanza Bat: Di Cagno traccia la rotta del nuovo comando
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.