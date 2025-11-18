Lega Navale Italiana Trani
Associazioni

Lega Navale Italiana Trani, Leonardo Mastrapasqua eletto nuovo Presidente

Idee chiare per il triennio 2025-2028: priorità al coinvolgimento giovanile ed accreditamento per il Servizio Civile

Trani - martedì 18 novembre 2025 7.59
Si è conclusa domenica 16 novembre la tornata elettorale per il rinnovo degli organi collegiali della Lega Navale Italiana (LNI) Sezione di Trani. Al termine della consultazione, il Dott. Leonardo Mastrapasqua è stato eletto nuovo Presidente per il triennio 2025/2028, subentrando a Luigi Ventura, al quale sono stati rivolti sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso. L'elezione del nuovo Direttivo si inserisce nel solco di una tradizione ultracentenaria. La Lega Navale Italiana, fondata a La Spezia nel 1897, è oggi un Ente Pubblico preposto a servizi di pubblico interesse e opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. Essa si configura come un Ente Morale e Culturale, Associazione di Protezione Ambientale e di Promozione Sociale. Il suo scopo primario è diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani, l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza delle problematiche marittime, favorendo la tutela dell'ambiente marino e lo sviluppo di attività nautiche e didattiche.

Il Programma di Leonardo Mastrapasqua: Giovani, Formazione ed Etica
Nel suo primo comunicato, il neo Presidente Mastrapasqua ha delineato la visione del suo mandato. L'obiettivo primario sarà duplice: internamente, generare una "serena ed armoniosa vita associativa" puntando su una socializzazione improntata all'etica e al comportamento che devono contraddistinguere la LNI nei rapporti con il territorio e le istituzioni. Sul fronte delle attività esterne, il programma si concentra sui giovani e la valorizzazione del mare:
  • Educazione e Ambiente: Perseguire una politica atta a diffondere lo spirito marinaro, l'amore, la cura e il rispetto per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino.
  • Sport e Formazione: Istituire specifici corsi di educazione alla pesca, corsi di vela e corsi per immersioni, attingendo dalle Strutture Scolastiche locali per formare eventuali futuri campioni.
  • Eventi: Organizzare regate zonali e nazionali, promuovendo la pratica del diporto e delle altre attività nautiche, come previsto dagli scopi statutari della Lega Navale.
  • Servizio Civile: Un punto strategico è l'impegno ad attivarsi presso la Regione Puglia per ottenere l'accreditamento come Ente Ospitante per i Volontari del Servizio Civile, un passo che rafforzerà il contributo sociale della Sezione.
Il neo Presidente Leonardo Mastrapasqua ha ringraziato i consiglieri del Direttivo per la collaborazione nella stesura del programma, sottolineando che la realizzazione di questi obiettivi dipenderà in gran parte dal contributo e dalla partecipazione attiva dei soci e delle socie tutte. La Lega Navale Italiana, attraverso le sue iniziative promozionali, culturali, sportive e didattiche, agisce come un catalizzatore di valori civici e ambientali. La sua missione di risvegliare la coscienza marinara in un Paese circondato dal mare continua a trovare nella Sezione di Trani un fondamentale punto di riferimento per la formazione giovanile e la tutela del prezioso patrimonio costiero.

Il comunicato stampa della Lega Navale di Trani:
Domenica 16 u.s. si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali presso la LNI di Trani. Dopo una pacifica tornata elettorale sono stato eletto Presidente per il triennio 2025/2028 subentrando all'amico Luigi Ventura che ringrazio sentitamente per l'impegno profuso nel triennio precedente. Obiettivo primario del mio mandato sarà generare una serena ed armoniosa vita associativa puntando sulla socializzazione improntata all'etica e al comportamento che devono contraddistinguere la ns Associazione nei rapporti con il territorio e le istituzioni. Perseguire una politica atta a diffondere soprattutto nei giovani lo spirito marinaro, l'amore, la cura ed il rispetto per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino, attingendo dalle Strutture Scolastiche per formare eventuali futuri campioni Istituire corsi di educazione alla pesca, corsi di vela e corsi per immersion Organizzare regate zonali e nazionali Attivarsi presso la Regione Puglia per ottenere l'accreditamento come Ente Ospitante per i Volontari del Servizio Civile. Questo è in linea di massima il programma redatto con i consiglieri del Direttivo, che ringrazio per la fattiva collaborazione, e che potrà realizzarsi anche e soprattutto con il contributo e la partecipazione dei soci e delle socie tutte.
Gli Organi Collegiali della Lega Navale Italiana Sezione di Trani (Triennio 2025/2028)
RuoloComponenti ElettiSostituti
PresidenteLeonardo MASTROPASQUA
Consiglio DirettivoALBRIZIO Francesco, CAIO Pasquale, LOCONTE Nicola, LOVATO Andrea, MINGOLLA Vito, PEDACI Luigi, VENTURA Domenico Massimo, ZIZZI NicolaDI MANGO Saverio, DI MICCO Felice, SANTOVITO Salvatore
Collegio dei Revisori dei ContiROMANELLI Paolo, BUCCI Francesco, VANIA AlfredoBRESNAIDER Savino
Collegio dei ProbiviriCARBONARA Paolo Francesco, VENTURA Nicola, CAMPANALUNGA FrancescoVESCIA Nicola
Leonardo Mastrapaqua
  • Lega Navale Trani
