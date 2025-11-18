Lega Navale Italiana Trani, Leonardo Mastrapasqua eletto nuovo Presidente

Educazione e Ambiente: Perseguire una politica atta a diffondere lo spirito marinaro, l'amore, la cura e il rispetto per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino .

Domenica 16 u.s. si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali presso la LNI di Trani. Dopo una pacifica tornata elettorale sono stato eletto Presidente per il triennio 2025/2028 subentrando all'amico Luigi Ventura che ringrazio sentitamente per l'impegno profuso nel triennio precedente.

Obiettivo primario del mio mandato sarà generare una serena ed armoniosa vita associativa puntando sulla socializzazione improntata all'etica e al comportamento che devono contraddistinguere la ns Associazione nei rapporti con il territorio e le istituzioni.

Attivarsi presso la Regione Puglia per ottenere l'accreditamento come Ente Ospitante per i Volontari del Servizio Civile. Questo è in linea di massima il programma redatto con i consiglieri del Direttivo, che ringrazio per la fattiva collaborazione, e che potrà realizzarsi anche e soprattutto con il contributo e la partecipazione dei soci e delle socie tutte.

Ruolo Componenti Eletti Sostituti Presidente Leonardo MASTROPASQUA Consiglio Direttivo ALBRIZIO Francesco, CAIO Pasquale, LOCONTE Nicola, LOVATO Andrea, MINGOLLA Vito, PEDACI Luigi, VENTURA Domenico Massimo, ZIZZI Nicola DI MANGO Saverio, DI MICCO Felice, SANTOVITO Salvatore Collegio dei Revisori dei Conti ROMANELLI Paolo, BUCCI Francesco, VANIA Alfredo BRESNAIDER Savino Collegio dei Probiviri CARBONARA Paolo Francesco, VENTURA Nicola, CAMPANALUNGA Francesco VESCIA Nicola

Si è conclusa domenicala tornata elettorale per il rinnovo degli organi collegiali della. Al termine della consultazione, ilè stato eletto nuovo Presidente per il triennio, subentrando aal quale sono stati rivolti sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso. L'elezione del nuovo Direttivo si inserisce nel solco di una tradizione ultracentenaria. La Lega Navale Italiana, fondata a La Spezia nel 1897, è oggi unpreposto a servizi di pubblico interesse e opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. Essa si configura come un. Il suo scopo primario è diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani,e la conoscenza delle problematiche marittime, favorendo la tutela dell'ambiente marino e lo sviluppo di attività nautiche e didattiche.Nel suo primo comunicato, il neo Presidente Mastrapasqua ha delineato la visione del suo mandato. L'obiettivo primario sarà duplice: internamente, generare unapuntando su una socializzazione improntata all'che devono contraddistinguere la LNI nei rapporti con il territorio e le istituzioni. Sul fronte delle attività esterne, il programma si concentra sui giovani e la valorizzazione del mare:Il neo Presidenteha ringraziato i consiglieri del Direttivo per la collaborazione nella stesura del programma, sottolineando che la realizzazione di questi obiettivi dipenderà in gran parte dal. La, attraverso le sue iniziative promozionali, culturali, sportive e didattiche, agisce come un catalizzatore di valori civici e ambientali. La sua missione di risvegliare la coscienza marinara in un Paese circondato dal mare continua a trovare nellaun fondamentale punto di riferimento per la formazione giovanile e la tutela del prezioso patrimonio costiero.Il comunicato stampa della Lega Navale di Trani: