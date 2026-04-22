Giustizia e recupero sociale, alla Lega Navale di Trani il libro di Giannicola Sinisi

Questo giovedì, 23 aprile, alle 19, presso la Sezione di Trani della Lega navale italiana, Giannicola Sinisi presenterà il suo libro intitolato «Una vita senza sbarre», pubblicato da Cacucci editore. L'incontro vedrà la partecipazione di Andea Lovato e don Riccardo Agresti, che dialogheranno con l'autore per approfondire i temi trattati nel testo. Saluti iniziali del presidente, Dino Mastropasqua.L'opera racconta l'esperienza del progetto della masseria San Vittore, ad Andria, una realtà in cui il lavoro agricolo sostituisce la detenzione in cella. Il libro esplora i principi di una giustizia riparativa che punta sulla dignità e sul recupero sociale per abbattere drasticamente la recidiva, proponendo un modello carcerario più umano e orientato alla rinascita.Evento liberamente aperto al pubblico al Molo S.Antonio 13. Info, 0883484832 e trani@leganavale.it.