Amet
Amet
Politica

Giuseppe De Simone: "Assunzioni AMET in campagna elettorale? Il bando va revocato subito"

L'ex Assessore scrive al Sindaco Bottaro: "Procedure a tempo indeterminato a pochi giorni dal voto ledono i principi di trasparenza e imparzialità"

Trani - mercoledì 22 aprile 2026
In una nota ufficiale indirizzata al Sindaco di Trani, nella sua veste di Socio Unico di AMET S.p.A., e agli organi di stampa, il Prof. Giuseppe De Simone solleva un caso di opportunità politica e amministrativa. Il candidato alle elezioni comunali ed ex Assessore chiede con urgenza la revoca del bando per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente contabile presso la società partecipata. Secondo De Simone, l'avvio di simili procedure in pieno periodo elettorale contrasta con i principi di trasparenza e rischia di alimentare dubbi sulla regolarità dell'azione amministrativa, prestandosi a strumentalizzazioni. Una richiesta netta che punta a tutelare l'integrità delle istituzioni e a rinviare ogni decisione sul personale a dopo le consultazioni.
IL TESTO DELLA NOTA STAMPA

Al Sindaco del Comune di Trani (in qualità di Socio Unico Amet S.p.A.) Avv. Amedeo Bottaro - Ai Direttori delle testate giornalistiche locali
Oggetto: Richiesta di revoca del bando Amet S.p.A. per assunzione a tempo indeterminato – Assistente contabile --> "Il sottoscritto De Simone Giuseppe, candidato per le elezioni comunali, espone quanto segue. Ho appreso, tramite gli organi di stampa, della pubblicazione da parte di Amet S.p.A. di un bando per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente contabile nell'area amministrativa. Tanto premesso, con la presente chiedo con urgenza l'immediata revoca del suddetto bando, in quanto la sua pubblicazione avviene in un periodo preelettorale, durante il quale – secondo principi di correttezza amministrativa, trasparenza e imparzialità – dovrebbe essere evitata l'adozione di atti di natura straordinaria. È evidente come l'avvio di procedure di assunzione a tempo indeterminato, in prossimità delle consultazioni elettorali, possa generare dubbi e perplessità circa l'opportunità e la legittimità amministrativa dell'iniziativa, oltre a prestarsi a possibili strumentalizzazioni. Alla luce di quanto sopra, si invita l'Amministrazione e gli organi competenti a sospendere e revocare il bando in oggetto, rinviando eventuali decisioni in materia a un momento successivo alla conclusione del processo elettorale, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
In attesa di un sollecito riscontro, porgo distinti saluti." De Simone Giuseppe Già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani

Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Amet
Altri contenuti a tema
Amet Spa, bando per un’assunzione a tempo indeterminato: selezione per l’area amministrativa Attualità Amet Spa, bando per un’assunzione a tempo indeterminato: selezione per l’area amministrativa Ricerca di un assistente contabile con esperienza: domande entro il 14 maggio, selezione gestita tramite Randstad Italia
Giuseppe De Simone: "Parcheggi a Trani, numeri shock. Serve una Commissione d'Inchiesta su AMET" Giuseppe De Simone: "Parcheggi a Trani, numeri shock. Serve una Commissione d'Inchiesta su AMET" L'ex Assessore analizza il divario tra i ricavi della gestione SIS e quelli del passato: "In sei mesi incassati 175mila euro, quanto AMET in sette anni. Trasparenza subito."
Interruzioni notturne dell’energia elettrica: lavori sulla rete a Trani Vita di città Interruzioni notturne dell’energia elettrica: lavori sulla rete a Trani Manutenzione straordinaria su richiesta di Enel: distacchi programmati tra il 12 e il 13 aprile
Amet Trani, lavori sulla rete elettrica: distacchi programmati nella notte tra il 12 e il 13 aprile Attualità Amet Trani, lavori sulla rete elettrica: distacchi programmati nella notte tra il 12 e il 13 aprile Interventi di manutenzione straordinaria richiesti da Enel Distribuzione: AMET annuncia interruzioni a rotazione tra domenica e lunedì per migliorare il servizio
AMET, la nota di Silvia Caputo: «Chiarezza necessaria per il bene dell’azienda» Attualità AMET, la nota di Silvia Caputo: «Chiarezza necessaria per il bene dell’azienda» L’ex Presidente ripercorre gli ultimi mesi di gestione: «Focus su PNRR e continuità operativa. Auspico che la società possa raggiungere i propri obiettivi».
AMET, "Rispettiamo Trani": «Basta tifoserie, la città merita un confronto serio sui servizi» AMET, "Rispettiamo Trani": «Basta tifoserie, la città merita un confronto serio sui servizi» Il movimento a sostegno di Angela Mercorio interviene dopo la conferenza del Sindaco
Amet, il candidato sindaco del centrodestra Angelo Guariello replica ad Amedeo Bottaro Amet, il candidato sindaco del centrodestra Angelo Guariello replica ad Amedeo Bottaro "Basta scaricare responsabilità su altri. Su Amet serve una visione chiara per rilanciare i servizi pubblici della città"
AMET Trani, l’ultimo atto di Bottaro: «Nessun disastro, solo sciacallaggio elettorale. Non sarò il capro espiatorio di nessuno» AMET Trani, l’ultimo atto di Bottaro: «Nessun disastro, solo sciacallaggio elettorale. Non sarò il capro espiatorio di nessuno» Bottaro attacca il comunicato della Presidente Caputo e mette alle strette la sua maggioranza: fiducia sul bilancio o dimissioni per gli assessori che guardano altrove
Polisportiva Trani, stagione da favola: festa promozione al Povia tra musica e spettacolo
22 aprile 2026 Polisportiva Trani, stagione da favola: festa promozione al Povia tra musica e spettacolo
Biblioteca comunale G. Bovio, 156 anni di storia: a Trani una giornata tra libri, memoria e comunità
22 aprile 2026 Biblioteca comunale G. Bovio, 156 anni di storia: a Trani una giornata tra libri, memoria e comunità
"Invecchiamento attivo e inclusione ": l'UNITRE Trani interroga i candidati Sindaco in vista delle Amministrative
21 aprile 2026 "Invecchiamento attivo e inclusione": l'UNITRE Trani interroga i candidati Sindaco in vista delle Amministrative
GiocaMath 2026, trionfa il talento: sul podio anche la tranese Carlotta Troiani nella finale nazionale di Salerno
21 aprile 2026 GiocaMath 2026, trionfa il talento: sul podio anche la tranese Carlotta Troiani nella finale nazionale di Salerno
Trani in preghiera per il SS. Crocifisso di Colonna: fede, tradizione e devozione dal 30 aprile al 7 maggio
21 aprile 2026 Trani in preghiera per il SS. Crocifisso di Colonna: fede, tradizione e devozione dal 30 aprile al 7 maggio
Anche i Sindaci si arrabbiano: "Non ci stò ". Amedeo Bottaro rompe il silenzio
21 aprile 2026 Anche i Sindaci si arrabbiano: "Non ci stò". Amedeo Bottaro rompe il silenzio
Trani, é il momento di ripartire: domenica 26 aprile il primo comizio di Giacomo Marinaro
21 aprile 2026 Trani, é il momento di ripartire: domenica 26 aprile il primo comizio di Giacomo Marinaro
“Palcondicio” al Teatro Mimesis: quando il teatro diventa specchio ironico delle nostre relazioni
21 aprile 2026 “Palcondicio” al Teatro Mimesis: quando il teatro diventa specchio ironico delle nostre relazioni
Elezioni Amministrative Trani 2026: Rosa Uva presenta la sua candidatura con la lista "Prossimamente " a sostegno di Giacomo Marinaro Sindaco
21 aprile 2026 Elezioni Amministrative Trani 2026: Rosa Uva presenta la sua candidatura con la lista "Prossimamente" a sostegno di Giacomo Marinaro Sindaco
Mauro di Martino: da Trani a Seoul in corsa
21 aprile 2026 Mauro di Martino: da Trani a Seoul in corsa
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.