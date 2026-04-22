Giuseppe De Simone: "Assunzioni AMET in campagna elettorale? Il bando va revocato subito"

Al Sindaco del Comune di Trani (in qualità di Socio Unico Amet S.p.A.) Avv. Amedeo Bottaro - Ai Direttori delle testate giornalistiche locali

Oggetto: Richiesta di revoca del bando Amet S.p.A. per assunzione a tempo indeterminato – Assistente contabile --> "Il sottoscritto De Simone Giuseppe, candidato per le elezioni comunali, espone quanto segue. Ho appreso, tramite gli organi di stampa, della pubblicazione da parte di Amet S.p.A. di un bando per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente contabile nell'area amministrativa. Tanto premesso, con la presente chiedo con urgenza l'immediata revoca del suddetto bando, in quanto la sua pubblicazione avviene in un periodo preelettorale, durante il quale – secondo principi di correttezza amministrativa, trasparenza e imparzialità – dovrebbe essere evitata l'adozione di atti di natura straordinaria. È evidente come l'avvio di procedure di assunzione a tempo indeterminato, in prossimità delle consultazioni elettorali, possa generare dubbi e perplessità circa l'opportunità e la legittimità amministrativa dell'iniziativa, oltre a prestarsi a possibili strumentalizzazioni. Alla luce di quanto sopra, si invita l'Amministrazione e gli organi competenti a sospendere e revocare il bando in oggetto, rinviando eventuali decisioni in materia a un momento successivo alla conclusione del processo elettorale, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

In attesa di un sollecito riscontro, porgo distinti saluti." De Simone Giuseppe Già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani