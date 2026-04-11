Interruzioni notturne dell’energia elettrica: lavori sulla rete a Trani

Su richiesta di ENEL Distribuzione si informa tutta la cittadinanza che saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di Alta Tensione afferente la Cabina Primaria a servizio del territorio comunale.Pertanto per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, si renderà necessario procedere a distacchi programmati della rete elettrica, che interesseranno progressivamente diverse porzioni della città.Tali lavori saranno effettuati tra le 23.30 di domenica 12 aprile e le 07.00 di lunedì 13 aprile. Durante tale intervallo potranno verificarsi temporanee interruzioni dell'energia elettrica, limitate nel tempo e distribuite a rotazione nelle varie zone cittadine, in modo da non interessare contemporaneamente tutta la città; ciò al fine di ridurre al minimo i disagi per la popolazione.AMET S.p.A. si scusa per gli eventuali disagi arrecati e assicura che le attività richieste da ENEL Distribuzione sono indispensabili per garantire il miglioramento della qualità e dell'affidabilità del servizio elettrico.Di tanto si dà formale comunicazione a tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i consueti canali aziendali.