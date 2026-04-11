Amet Trani
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Vita di città

Interruzioni notturne dell’energia elettrica: lavori sulla rete a Trani

Manutenzione straordinaria su richiesta di Enel: distacchi programmati tra il 12 e il 13 aprile

Trani - sabato 11 aprile 2026 10.02
Su richiesta di ENEL Distribuzione si informa tutta la cittadinanza che saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di Alta Tensione afferente la Cabina Primaria a servizio del territorio comunale.

Pertanto per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, si renderà necessario procedere a distacchi programmati della rete elettrica, che interesseranno progressivamente diverse porzioni della città.

Tali lavori saranno effettuati tra le 23.30 di domenica 12 aprile e le 07.00 di lunedì 13 aprile. Durante tale intervallo potranno verificarsi temporanee interruzioni dell'energia elettrica, limitate nel tempo e distribuite a rotazione nelle varie zone cittadine, in modo da non interessare contemporaneamente tutta la città; ciò al fine di ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

AMET S.p.A. si scusa per gli eventuali disagi arrecati e assicura che le attività richieste da ENEL Distribuzione sono indispensabili per garantire il miglioramento della qualità e dell'affidabilità del servizio elettrico.

Di tanto si dà formale comunicazione a tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i consueti canali aziendali.
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