Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Marco Galiano
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Marco Galiano
Politica

Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Marco Galiano

Tutte le preferenze lista per lista

Trani - martedì 26 maggio 2026 8.57

Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Marco Galiano.


Per Trani
Cognome e NomePreferenze
1Di Leo Giovanni648
2Befano Antonio358
3Cornacchia Irene213
4Di Gregorio Michele188
5Di Palo Donato165
6Lestingi Gyusy111
7Leone Donata96
8Ricci Barbara61
9Del Monte Filomena44
10Carretta Olga33
11Silvano Isabella23
12Lomazzo Ornella22
13Semeraro Leonardo Antonio22
14Patruno Maria18
15Ventura Viviana Detta Pappolla12
16Di Lernia Anna11
17Borrelli Antonietta Detta Fragasso9
18De Lucia Marcella9
19Pisicchio Adriana8
20Lanotte Antonio7
21Toffoli Clarissa5
22Precchiazzi Nicola4
23Sileo Pasquale Carlo4
24Pignataro Anna3
25Stingi Giacomo Domenico2
26Amato Sabina Pasquina0
27Cuocci Pasquale0
28Ferrante Giovanni0
29Ferrante Paolo0
30Mari Cataldo0
31Rossoni Armando0
32Zecchillo Giuditta0

Partito Democratico
Cognome e NomePreferenze
1Ferrante Fabrizio937
2Di Pinto Nicola Detto Nico409
3Cuna Federica394
4Palma Amalia Detta Lilli278
5Fabbretti Ines Maria269
6Ventura Nicola253
7Santoro Daniele243
8Cognetti Domenico Detto Mimmo235
9Laurora Francesco215
10De Mari Lucia181
11Rizzi Ottavia171
12Cortellino Anna169
13Monopoli Giovanni168
14Biancolillo Claudio160
15Mannatrizio Anselmo156
16Zucaro Vincenza Detta Enza117
17Bovenga Luana105
18Scagliarini Simona Rita94
19Dragonetti Aurelia85
20Scoccimarro Pantaleo Detto Leo84
21Mastrototaro Giuseppe63
22Cosentino Emilia Detta Emilia57
23Larosa Angelo Michele43
24De Simone Samuela35
25Lotti Antonella34
26Scandamarro Nunzio33
27Piscopello Antonio29
28Mazzilli Antonio24
29Porcaro Caterina10
30Orlandino Antony8
31Ceci Pasquale0
32Pellegrino Assunta0

Popolari con Galiano
Cognome e NomePreferenze
1Di Meo Donata734
2Lestingi Francesca364
3Briguglio Domenico229
4Corallo Francesco172
5Giusto Francesco113
6Pepe Roberto97
7Guerra Giovanni Battista92
8Tedeschi Lorenzo66
9Chieppa Donato60
10Guglielmi Nicola60
11Mastrulli Sebastiano59
12Pagnotta Giorgio58
13Manna Maria53
14Di Perna Carmine35
15Gargano Carlo33
16Di Gioia Rossella30
17Tolipano Damiano27
18Piras Roberto26
19Albanese Claudio25
20Barracchia Pietro15
21Scassillo Raffaella14
22Somma Michele12
23Dinoia Vincenzo10
24Curci Angela7
25Carapelle Michele6
26Palmieri Felicia6
27Masella Giulia4
28Laraia Antonella1
29Botta Maria Immacolata0
30Cellamare Antonio0

Alleanza Verdi e Sinistra
Cognome e NomePreferenze
1Zitoli Francesca Detta Zitola429
2Topputo Vincenzo348
3Ferreri Vincenzo302
4Rossi Anna284
5Negrogno Salvatore Detto Rino124
6Nenna Cosimo96
7Musicco Margherita72
8Porcelli Federica Genoveffa59
9Ruggeri Giuseppe51
10Muggeo Giulia35
11Di Lernia Bartolomeo33
12Scoccimarro Antonio21
13Penna Enrico18
14Magliocco Francesco13
15Diana Domenica8
16Garofalo Marilena6
17Terlizzi Emanuele4
18Ceci Stefano3
19Chiatante Christian3
20Tedone Silvia3
21Di Bello Pietro2
22Muggeo Concetta2
23Cassaniello Antonio1
24Pennacchio Gaia0

Italia Viva
Cognome e NomePreferenze
1Laurora Tommaso1231
2Di Cugno Sabrina423
3Corraro Felice401
4Scialandrone Mariangela347
5Pizzichillo Giovanna205
6Di Nardo Giacomo190
7Stringaro Vincenza137
8Di Lernia Valentina114
9Lops Michela100
10D'alfonso Addolorata92
11Scaringi Matteo68
12Cortellino Ivonne60
13Tortosa Giuseppe50
14Di Pantaleo Maurizio44
15De Simone Giorgia40
16Lamacchia Volha30
17Palmieri Emanuele26
18Lorusso Alessia Stefania16
19Losito Martina16
20Nenna Vincenzo16
21Curci Mariapia15
22Cignarelli Angelica11
23Campanalunga Roberto10
24Tulipano Domenico9
25Lovicario Maria8
26Mazzilli Giulio8
27Lops Sara7
28Piccolomo Domenica6
29Merra Guido4
30Cignarelli Domenico2
31Di Perna Carmine2
32Perna Stefano0
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