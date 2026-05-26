Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati della coalizione di Marco Galiano

Trani - martedì 26 maggio 2026
8.57
Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Marco Galiano.
Per Trani
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Di Leo Giovanni
|648
|2
|Befano Antonio
|358
|3
|Cornacchia Irene
|213
|4
|Di Gregorio Michele
|188
|5
|Di Palo Donato
|165
|6
|Lestingi Gyusy
|111
|7
|Leone Donata
|96
|8
|Ricci Barbara
|61
|9
|Del Monte Filomena
|44
|10
|Carretta Olga
|33
|11
|Silvano Isabella
|23
|12
|Lomazzo Ornella
|22
|13
|Semeraro Leonardo Antonio
|22
|14
|Patruno Maria
|18
|15
|Ventura Viviana Detta Pappolla
|12
|16
|Di Lernia Anna
|11
|17
|Borrelli Antonietta Detta Fragasso
|9
|18
|De Lucia Marcella
|9
|19
|Pisicchio Adriana
|8
|20
|Lanotte Antonio
|7
|21
|Toffoli Clarissa
|5
|22
|Precchiazzi Nicola
|4
|23
|Sileo Pasquale Carlo
|4
|24
|Pignataro Anna
|3
|25
|Stingi Giacomo Domenico
|2
|26
|Amato Sabina Pasquina
|0
|27
|Cuocci Pasquale
|0
|28
|Ferrante Giovanni
|0
|29
|Ferrante Paolo
|0
|30
|Mari Cataldo
|0
|31
|Rossoni Armando
|0
|32
|Zecchillo Giuditta
|0
Partito Democratico
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Ferrante Fabrizio
|937
|2
|Di Pinto Nicola Detto Nico
|409
|3
|Cuna Federica
|394
|4
|Palma Amalia Detta Lilli
|278
|5
|Fabbretti Ines Maria
|269
|6
|Ventura Nicola
|253
|7
|Santoro Daniele
|243
|8
|Cognetti Domenico Detto Mimmo
|235
|9
|Laurora Francesco
|215
|10
|De Mari Lucia
|181
|11
|Rizzi Ottavia
|171
|12
|Cortellino Anna
|169
|13
|Monopoli Giovanni
|168
|14
|Biancolillo Claudio
|160
|15
|Mannatrizio Anselmo
|156
|16
|Zucaro Vincenza Detta Enza
|117
|17
|Bovenga Luana
|105
|18
|Scagliarini Simona Rita
|94
|19
|Dragonetti Aurelia
|85
|20
|Scoccimarro Pantaleo Detto Leo
|84
|21
|Mastrototaro Giuseppe
|63
|22
|Cosentino Emilia Detta Emilia
|57
|23
|Larosa Angelo Michele
|43
|24
|De Simone Samuela
|35
|25
|Lotti Antonella
|34
|26
|Scandamarro Nunzio
|33
|27
|Piscopello Antonio
|29
|28
|Mazzilli Antonio
|24
|29
|Porcaro Caterina
|10
|30
|Orlandino Antony
|8
|31
|Ceci Pasquale
|0
|32
|Pellegrino Assunta
|0
Popolari con Galiano
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Di Meo Donata
|734
|2
|Lestingi Francesca
|364
|3
|Briguglio Domenico
|229
|4
|Corallo Francesco
|172
|5
|Giusto Francesco
|113
|6
|Pepe Roberto
|97
|7
|Guerra Giovanni Battista
|92
|8
|Tedeschi Lorenzo
|66
|9
|Chieppa Donato
|60
|10
|Guglielmi Nicola
|60
|11
|Mastrulli Sebastiano
|59
|12
|Pagnotta Giorgio
|58
|13
|Manna Maria
|53
|14
|Di Perna Carmine
|35
|15
|Gargano Carlo
|33
|16
|Di Gioia Rossella
|30
|17
|Tolipano Damiano
|27
|18
|Piras Roberto
|26
|19
|Albanese Claudio
|25
|20
|Barracchia Pietro
|15
|21
|Scassillo Raffaella
|14
|22
|Somma Michele
|12
|23
|Dinoia Vincenzo
|10
|24
|Curci Angela
|7
|25
|Carapelle Michele
|6
|26
|Palmieri Felicia
|6
|27
|Masella Giulia
|4
|28
|Laraia Antonella
|1
|29
|Botta Maria Immacolata
|0
|30
|Cellamare Antonio
|0
Alleanza Verdi e Sinistra
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Zitoli Francesca Detta Zitola
|429
|2
|Topputo Vincenzo
|348
|3
|Ferreri Vincenzo
|302
|4
|Rossi Anna
|284
|5
|Negrogno Salvatore Detto Rino
|124
|6
|Nenna Cosimo
|96
|7
|Musicco Margherita
|72
|8
|Porcelli Federica Genoveffa
|59
|9
|Ruggeri Giuseppe
|51
|10
|Muggeo Giulia
|35
|11
|Di Lernia Bartolomeo
|33
|12
|Scoccimarro Antonio
|21
|13
|Penna Enrico
|18
|14
|Magliocco Francesco
|13
|15
|Diana Domenica
|8
|16
|Garofalo Marilena
|6
|17
|Terlizzi Emanuele
|4
|18
|Ceci Stefano
|3
|19
|Chiatante Christian
|3
|20
|Tedone Silvia
|3
|21
|Di Bello Pietro
|2
|22
|Muggeo Concetta
|2
|23
|Cassaniello Antonio
|1
|24
|Pennacchio Gaia
|0
Italia Viva
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Laurora Tommaso
|1231
|2
|Di Cugno Sabrina
|423
|3
|Corraro Felice
|401
|4
|Scialandrone Mariangela
|347
|5
|Pizzichillo Giovanna
|205
|6
|Di Nardo Giacomo
|190
|7
|Stringaro Vincenza
|137
|8
|Di Lernia Valentina
|114
|9
|Lops Michela
|100
|10
|D'alfonso Addolorata
|92
|11
|Scaringi Matteo
|68
|12
|Cortellino Ivonne
|60
|13
|Tortosa Giuseppe
|50
|14
|Di Pantaleo Maurizio
|44
|15
|De Simone Giorgia
|40
|16
|Lamacchia Volha
|30
|17
|Palmieri Emanuele
|26
|18
|Lorusso Alessia Stefania
|16
|19
|Losito Martina
|16
|20
|Nenna Vincenzo
|16
|21
|Curci Mariapia
|15
|22
|Cignarelli Angelica
|11
|23
|Campanalunga Roberto
|10
|24
|Tulipano Domenico
|9
|25
|Lovicario Maria
|8
|26
|Mazzilli Giulio
|8
|27
|Lops Sara
|7
|28
|Piccolomo Domenica
|6
|29
|Merra Guido
|4
|30
|Cignarelli Domenico
|2
|31
|Di Perna Carmine
|2
|32
|Perna Stefano
|0
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