Amministrative 2026, Galiano: «Abbiamo convinto tanti tranesi a sceglierci»

«Sappiamo che stiamo andando bene, abbiamo convinto tanti tranesi a sceglierci. Abbiamo fatto una proposta concreta, camminato tanto, fatto tanti chilometri anche in questi ultimi giorni. Credo che avremo delle ottime possibilità se dovesse andare come io credo al ballottaggio questa tornata elettorale». È l'analisi di, candidato del centrosinistra, sull'esito ancora non definitivo sulle elezioni amministrative a Trani ai nostri microfoni.«Vediamo con chi arriveremo al ballottaggio, è ancora difficile adesso poterlo definire. Potrebbe essere sia con Giacomo Marinaro, quindi con una delle coalizioni che ha molti valori in comune con noi politicamente parlando, o con il centrodestra di Angelo Guarriello. Sicuramente ci rivolgeremo a tutta la città di Trani nuovamente per altre due settimane. Nulla è dato per scontato, anche se il risultato che si prospetta è un risultato estremamente positivo, ma non è certamente un dato su cui cullarsi. Anzi, ci manca ancora qualcosa, dobbiamo essere ancora più convincenti e più presenti».«Io ho massimo rispetto per le posizioni di tutte e quattro le altre coalizioni. Se saremo premiati e andremo noi al ballottaggio, con chiunque sarà il nostro avversario cercheremo in tutti i modi di convincere i tranesi e le tranesi che la nostra proposta, rispetto a quelle disponibili, è la migliore» ha aggiunto e concluso.