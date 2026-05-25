Politica
Elezioni amministrative Trani 2026, l'affluenza finale: ha votato il 65,18% degli elettori
Ora inizia lo spoglio delle schede
Trani - lunedì 25 maggio 2026 15.00
Si sono concluse le operazioni di voto, le urne sono chiuse e ora inizierà lo spoglio delle schede che custodiscono l'esito delle elezioni Ammnistrative Trani 2026 dove gli elettori sono stati chiamati a scegliere il Sindaco tra Marco Galiano, Giacomo Marinaro, Angela Mercorio, Angelo Guarriello e Vito Branà e i candidati al Consiglio Comunale tra le 17 liste.
Alle ore 15 è stato diffuso il dato ufficiale sull'affluenza finale, che si è attestato al 65,18%. Hanno votato in totale 32.578, su 49.979 persone aventi diritto.
Alle Comunali del 2020 votò il 68,31% (votanti 33.406, le schede bianche furono 49, mente 1.639 furono le schede annullate) una percentuale alta in considerazione anche della concomitanza delle Elezioni Regionali e del Referendum.
Alle ore 15 è stato diffuso il dato ufficiale sull'affluenza finale, che si è attestato al 65,18%. Hanno votato in totale 32.578, su 49.979 persone aventi diritto.
Alle Comunali del 2020 votò il 68,31% (votanti 33.406, le schede bianche furono 49, mente 1.639 furono le schede annullate) una percentuale alta in considerazione anche della concomitanza delle Elezioni Regionali e del Referendum.