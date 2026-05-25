l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”. <span>Foto credits</span>
l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”. Foto credits
Scuola e Lavoro

L’Europa fa tappa a Trani: l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” diventa hub internazionale con l'Erasmus+

Quando le barriere linguistiche e geografiche si abbattono tra i banchi di scuola

Trani - lunedì 25 maggio 2026 6.25 Comunicato Stampa
Le barriere linguistiche e geografiche si abbattono tra i banchi di scuola. L'Istituto Comprensivo I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio di Trani scrive una nuova, straordinaria pagina di integrazione e crescita, confermando con forza la propria travolgente vocazione europea e internazionale. In questi giorni, l'istituto ha spalancato le sue porte per accogliere delegazioni di studenti e docenti provenienti da Francia e Polonia, dando vita a un vibrante ecosistema educativo fondato sul dialogo, sulla cooperazione e sulla condivisione culturale. Un'iniziativa imponente che vede coinvolti ben 70 ragazzi tra polacchi, francesi e italiani, tutti uniti dal desiderio di confrontarsi e crescere insieme.

La presenza in città del Collège "Simone de Beauvoir" di Crolles (Francia) e della scuola "Szkola Podstawowa nr 2 im. Sw. Kingi" di Sanok (Polonia) rappresenta una testimonianza concreta di una scuola che non si limita a insegnare tra le mura della classe, ma che sa aprirsi all'Europa. L'obiettivo? Costruire relazioni umane destinate a durare nel tempo e offrire ai propri studenti opportunità formative di respiro autenticamente globale.
Il cuore pulsante di questa accoglienza si articola in due progetti Erasmus+ paralleli e sinergici:
  • "The Four Beats of Wellness: Eat, Dance, Move and Repeat": realizzato in sinergia con la scuola partner francese, incentrato sul movimento e la vitalità.
  • "Staying Healthy in Every Season": sviluppato fianco a fianco con l'istituto polacco, focalizzato sul benessere e la continuità degli stili di vita sani.
Due percorsi differenti nell'approccio, ma uniti da un unico, grande comune denominatore: promuovere tra i giovani il benessere psico-fisico, la sostenibilità ambientale, la salute e una cittadinanza attiva che sia profondamente europea. Grazie a laboratori interdisciplinari, attività didattiche fortemente innovative, moduli CLIL (Content and Language Integrated Learning) e costanti momenti di confronto interculturale, la diversità ha smesso di essere una distanza da colmare ed è diventata, agli occhi dei ragazzi, una ricchezza inestimabile.

In un momento storico delicato come quello attuale, la scuola si trasforma così in un presidio di valori universali: pace, rispetto, solidarietà e partecipazione. Un'esperienza profonda, capace di lasciare un segno indelebile non solo negli alunni che vi prendono parte, ma nell'intera comunità scolastica e cittadina.

Dietro la perfetta macchina organizzativa di questo matching internazionale c'è la firma delle professoresse Marta Cuocci e Antonella Di Bisceglie. Con straordinaria competenza, dedizione e passione, le due docenti hanno saputo tessere le fila di una collaborazione solida e dinamica, valorizzando le metodologie didattiche più all'avanguardia.

Un percorso che ha trovato il suo pilastro istituzionale nel supporto del Dirigente Scolastico, il professor Giovanni Cassanelli. Il Preside ha fortemente incoraggiato e sostenuto la via dell'internazionalizzazione dell'istituto, riconoscendo nell'Erasmus+ uno strumento strategico irrinunciabile per ampliare gli orizzonti culturali degli studenti e per riaffermare il ruolo della scuola come spazio aperto, inclusivo e connesso con il mondo. Con questa iniziativa, l'I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio si conferma una perla del panorama educativo del nostro territorio: una realtà capace di rimanere saldamente ancorata alle proprie radici locali, ma con lo sguardo rivolto, con coraggio e orgoglio, al futuro dell'Europa.
l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
  • scuola Bovio Rocca Palumbo
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