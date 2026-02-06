Il musical "Romeo and Juliet" incanta la "Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio" di Trani

Superare i confini della classe: Trasformare il territorio e il teatro in spazi di apprendimento attivo.

Potenziamento Linguistico: Approcciare la lingua inglese attraverso l'emozione e l'arte, favorendo una memorizzazione profonda e autentica.

Innovazione Metodologica: Integrare la letteratura classica con il linguaggio performativo moderno, in linea con le nuove sfide della scuola contemporanea.

Altra esperienza immersiva per gli alunni delle classi 3A-3B-3C-3E e una rappresentanza delle classi 3D e 3F dell'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio", lo scorso 05 febbraio presso il teatro Showville di Bari, gli studenti hanno assistito al musical in lingua inglese "Romeo and Juliet", l'opera teatrale più romantica e tragica del mondo, tratta dall'omonima tragedia di William Shakespeare.Catturati da musiche meravigliose, da incantevoli scenografie e costumi che hanno suggerito la contrapposizione caratteriale dei personaggi, gli alunni hanno vissuto insieme agli attori i momenti più significativi di una storia d'amore tormentata la cui forza riuscirà a mettere fine ad ogni conflitto. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di una didattica d'avanguardia fortemente sostenuta dalla condotta del Dirigente Scolastico, il Prof. Giovanni Cassanelli. La partecipazione a eventi teatrali in lingua originale non è solo un'uscita didattica, ma parte integrante di una strategia educativa che mira a:Grazie alla visione del Dirigente, Prof. Cassanelli, l'Istituto continua a promuovere una scuola aperta, capace di coniugare la tradizione letteraria con metodologie didattiche esperienziali, offrendo agli studenti strumenti concreti per una formazione globale e consapevole.