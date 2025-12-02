IMG WA
5° Erasmus consecutivo in 2 mesi per gli alunni dell'I.C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio

Venti alunni sono volati a Nancy per realizzare il progetto "EU on stage"

Trani - martedì 2 dicembre 2025 15.43
Dopo Crolles (Francia), La Reunion (Oceano Indiano), Rossdorf (Germania) e Sanok (Polonia), è ora la volta di Nancy (ancora Francia) dove ben 20 alunni, accompagnati dal Dirigente Scolastico e dai proff. Lonigro, Scalise e Doronzo, sono volati per realizzare il progetto "EU on stage", finalizzato alla conoscenza dell'Unione Europea e delle sue Istituzioni, in collaborazione con il Collège René Nicklès. Nel corso di questa settimana, tra le varie attività, è prevista una visita a Strasburgo alla sede del Parlamento Europeo nonché un'altra a Metz per visitare i luoghi di Robert Schuman, uno dei padri dell'Unione. Non mancheranno naturalmente momenti di aggregazione e socializzazione nonché momenti ludici e di svago. I ragazzi francesi verranno a trovarci a Trani durante la seconda metà di marzo, mese che sarà arricchito anche dalle visite dei ragazzi de La Reunion e dei ragazzi spagnoli di Cartagena, e sempre nei prossimi mesi riceveremo le visite di tutti gli altri partner europei. Un anno scolastico internazionale, dunque, in cui, come ama ripetere il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, si lavora e si lavorerà insieme alla costruzione di una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli, valori di cui oggi si sente ampiamente il bisogno. In totale in questi due mesi di ottobre e novembre già circa 100 ragazzi della RBPD hanno fruito della straordinaria possibilità dell'Erasmus, e a questi altri si aggiungeranno nel secondo quadrimestre, compresi, per la prima volta, anche alcuni bambini della scuola primaria, per i quali sono previste ulteriori mobilità. Buon lavoro, dunque, ragazzi della RBPD! E buon soggiorno a Nancy!!
