Scuola e Lavoro

"Let’s influence Europe!": l'Erasmus a Francoforte per gli alunni del comprensivo R.B.P.D.

Memorabile l'esperienza a Meinz, la città dell'invenzione della stampa di Gutenberg

Trani - venerdì 21 novembre 2025 7.35
Dall'avvio del nuovo anno scolastico si tratta della 3º delle prime 5 mobilità internazionali che vedono coinvolti i nostri studenti. Dopo l'esperienza a Crolles, in Francia e nell'isola de La Rèunion, nell'Oceano Indiano, i nostri studenti , dal 16 al 23 Novembre, sono impegnati nell' esperienza in Germania a Francoforte per il progetto Erasmus+ "Let's influence Europe" guidato dalla prof. ssa Marilina Lonigro, accompagnati dai proff. Savino Bevilacqua, Enza Gadaleta e Adriana Cortellino.
Durante la permanenza a Rossdorf, i ragazzi stanno svolgendo numerose attività con i partners tedeschi e stanno conoscendo storia e cultura delle principali cittadine del territorio della Renania-Palatinato.
L'uscita a Meinz, la cittadina famosa per l'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, si è rivelata un vero fiore all'occhiello.
Un'esperienza che arricchisce e contribuisce a creare una comunità di pace e fratellanza, fatta di ponti, di unione e non di barriere divisorie, come lo stesso DS Cassanelli ribadisce e sottolinea per valorizzare i numerosissimi progetti Erasmus.
A tal proposito, è bene ricordare che seguiranno tra pochi giorni altre due mobilità europee: una in Polonia ed una in Francia! E altre ancora sono in preparazione per il secondo quadrimestre che vedranno coinvolti alunni sia della scuola primaria che della scuola secondaria del Comprensivo RBPD Insomma, un ricchissimo anno scolastico internazionale per gli studenti della RBPD con oltre 100 ragazzi impegnati nelle mobilità internazionali con una scuola moderna, dinamica e altamente innovativa.
