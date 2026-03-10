’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio”
Scuola e Lavoro

L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+

L’istituto apre le porte alla Spagna costruendo una cultura di pace attraverso lo scambio e la creatività

Trani - martedì 10 marzo 2026
Dal primo al sette marzo, l'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" ha gestito il flusso di mobilità Erasmus+, accogliendo i bambini di 11 anni provenienti dal Colegio Santa Joaquina di Cartagena, in Spagna. Per la prima volta, l'istituto ha esteso l'esperienza Erasmus alla scuola primaria. Il Dirigente Scolastico, Giovanni Cassanelli, sottolinea l'ambizione del progetto dal titolo "C'era una volta una fiaba europea": "L'obiettivo più importante è costruire una cultura di pace. Vivendo e andando a scuola insieme, i ragazzi comprendono che nascere in una parte o nell'altra del mondo è un puro caso: siamo tutti uomini e donne che devono condividere la bellezza dell'esperienza umana".

Sotto la guida della coordinatrice del progetto Daniela Cognetti e delle insegnanti Lucia D'Addato, Teresa Puzziferri, Margherita Lanotte, Claudia Acella, Mariangela D'Ambrosio e Rosanna Mazzilli, gli studenti sono stati coinvolti in diverse attività. La maestra Cognetti spiega come l'innovazione didattica sia stata il filo conduttore dell'accoglienza e attraverso l'uso dei Chromebook e di Canva, gli alunni hanno dato vita a un laboratorio di storytelling digitale unico.

"La favola di Pinocchio, racconta Cognetti, è stata reinterpretata in chiave moderna per riflettere su temi critici come le fake news e i pericoli della rete, fondendosi con le narrazioni storiche portate dalla delegazione di Cartagena. Il percorso di apprendimento è proseguito fuori dalle mura scolastiche, trasformando il territorio in un'aula a cielo aperto. Dalla maestosità del sito UNESCO di Castel del Monte, dove i ragazzi si sono cimentati in laboratori di mosaico antico, alla scoperta della Cattedrale di Trani e delle suggestive Saline di Margherita di Savoia, ogni tappa è stata un'occasione di scambio culturale. Inoltre grazie alla sinergia di Alessandro Botta (Rgt Fitri Puglia) e Lilli Basile (ASD Fortitudo Trani), il basket e l'attività fisica hanno abbattuto ogni barriera linguistica in quanto l'agonismo sano ha reso la comunicazione necessaria e spontanea. I bambini, per giocare insieme, hanno dovuto trovare strategie comuni, comunicando in un mix naturale di inglese, spagnolo e italiano La cooperazione in campo è diventata il riflesso di una vera amicizia europea".

Un dettaglio che ha colpito le docenti italiane è stato che i dieci bambini spagnoli sono arrivati a scuola senza smartphone. "È stata una contaminazione positiva, spiega la maestra Teresa Puzziferri, in quanto loro hanno insegnato ai nostri alunni la capacità di allontanarsi dal cellulare per dare priorità alle relazioni sociali".

L'insegnante Monica Bernabeu, referente spagnola, ha evidenziato come i bambini abbiano superato l'iniziale timore per scoprire la felicità di vivere in una nuova scuola e nelle nuove famiglie che li ospitavano. Tra i protagonisti di questa esperienza c'è il piccolo Davide che racconta con entusiasmo i lavori sui Chromebook, mentre Sara sostiene che l'ospitalità l'abbia resa più responsabile.
Ma Il progetto non si ferma qui e mentre si lavora alla creazione di un e-book finale e a una drammatizzazione teatrale, la scuola si prepara per il "match" di ritorno: dal 18 al 23 maggio, sette bambini di Trani partiranno alla volta di Cartagena per completare questo straordinario viaggio europeo.
