Libri
Libri
Scuola e Lavoro

La cultura entra in classe: libri in dono alla "Rocca-Bovio- alumbo" dalla Accademia "Letteralmente" di Trani

A Trani un’iniziativa per promuovere la lettura tra gli studenti e rafforzare il legame tra scuola, associazioni e editoria

Trani - lunedì 30 marzo 2026 14.55 Comunicato Stampa
Educare alla lettura significa formare cittadini consapevoli, capaci di pensiero critico e apertura al mondo. Iniziative come questa rappresentano un valore pedagogico fondamentale, perché avvicinano i più giovani al libro non solo come strumento didattico, ma come occasione di crescita personale e culturale. In questo solco si innesta l'iniziativa che, martedì 31 marzo alle ore 10:15, si terrà presso l'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo di Trani, consistente in una donazione di libri destinata agli studenti dell'istituto, un gesto concreto a favore della lettura e della crescita culturale delle nuove generazioni.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Accademia Letteralmente di Trani, guidata dalla dott.ssa Francesca Corraro, in collaborazione con PAV Edizioni di Roma, casa editrice impegnata nella diffusione della cultura e nella valorizzazione della lettura. L'iniziativa vede il supporto del dirigente scolastico Giovanni Cassanelli, sempre aperto a iniziative di formazione e arricchimento, e della prof.ssa Dora Dinatale, responsabile del coordinamento dell'attività.

Attraverso questa donazione si intende arricchire il patrimonio librario della scuola e offrire agli studenti nuove opportunità di scoperta, conoscenza e immaginazione, rafforzando il ruolo del libro come strumento educativo fondamentale. L'evento rappresenta anche un importante momento di collaborazione tra il mondo della scuola, le associazioni culturali e il settore editoriale, con l'obiettivo di promuovere la lettura e sensibilizzare i più giovani al valore della cultura. La mattinata sarà dedicata alla consegna simbolica dei volumi tra cui anche libri di autori tranesi e alla condivisione di un momento di incontro tra studenti, docenti e promotori dell'iniziativa.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • scuola Bovio Rocca Palumbo
Altri contenuti a tema
Legalità e prevenzione: a Trani studenti a confronto con i Carabinieri Legalità e prevenzione: a Trani studenti a confronto con i Carabinieri All’Istituto Comprensivo Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio incontri con i militari dell’Arma per parlare di Costituzione, rispetto delle regole e rischi delle dipendenze
L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+ L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+ L’istituto apre le porte alla Spagna costruendo una cultura di pace attraverso lo scambio e la creatività
Gli studenti del Comprensivo di Trani al Teatro Petruzzelli di Bari per il Falstaff di Verdi Gli studenti del Comprensivo di Trani al Teatro Petruzzelli di Bari per il Falstaff di Verdi Una giornata di grande valore culturale e formativo
Il musical "Romeo and Juliet" incanta la "Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio" di Trani Il musical "Romeo and Juliet" incanta la "Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio" di Trani Didattica d’avanguardia a teatro per gli alunni: l’opera di Shakespeare in lingua originale per un apprendimento immersivo.
5° Erasmus consecutivo in 2 mesi per gli alunni dell'I.C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio 5° Erasmus consecutivo in 2 mesi per gli alunni dell'I.C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio Venti alunni sono volati a Nancy per realizzare il progetto "EU on stage"
"Let’s influence Europe!": l'Erasmus a Francoforte per gli alunni del comprensivo R.B.P.D. "Let’s influence Europe!": l'Erasmus a Francoforte per gli alunni del comprensivo R.B.P.D. Memorabile l'esperienza a Meinz, la città dell'invenzione della stampa di Gutenberg
La 4ª B della Papa Giovanni XXIII tra i vincitori del Premio Lea Garofalo, tra memoria, legalità e impegno civile La 4ª B della Papa Giovanni XXIII tra i vincitori del Premio Lea Garofalo, tra memoria, legalità e impegno civile Il primo premio nella categoria Fumetto con un’opera dedicata alla figura del giudice Rosario Livatino
Piccoli giurati di Trani per il Premio Campiello Junior Piccoli giurati di Trani per il Premio Campiello Junior Gli alunni della 4ª B della Primaria dell’IC “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” nella Giuria dei Giovani Lettori
Adriatica Trani, vittoria di carattere a San Giovanni Rotondo
30 marzo 2026 Adriatica Trani, vittoria di carattere a San Giovanni Rotondo
Lavinia Group Volley Trani vince a Bari: successo al tie-break contro Primadonna Volley
30 marzo 2026 Lavinia Group Volley Trani vince a Bari: successo al tie-break contro Primadonna Volley
L’Editoriale. «Scusate il disturbo»| Trani Amministrative 2026: Il "Campo Largo " tra l’etica di Vito Branà e l’azzardo di Marco Galiano
30 marzo 2026 L’Editoriale. «Scusate il disturbo»| Trani Amministrative 2026: Il "Campo Largo" tra l’etica di Vito Branà e l’azzardo di Marco Galiano
Etica&Politica sospende le attività in vista delle elezioni: “Il voto ha un valore”
30 marzo 2026 Etica&Politica sospende le attività in vista delle elezioni: “Il voto ha un valore”
“La nostra ultima estate”: il trailer dello short film con protagonista la città di Trani
30 marzo 2026 “La nostra ultima estate”: il trailer dello short film con protagonista la città di Trani
Settimana Santa a Trani, il calendario degli appuntamenti
30 marzo 2026 Settimana Santa a Trani, il calendario degli appuntamenti
Chiesa di Santa Teresa gremita per il concerto di marce funebri
30 marzo 2026 Chiesa di Santa Teresa gremita per il concerto di marce funebri
Welfare agricolo, la Puglia investe sulle famiglie
30 marzo 2026 Welfare agricolo, la Puglia investe sulle famiglie
Trani, Domenica delle Palme di solidarietà: 25 sacche di sangue raccolte dalla Fidas
30 marzo 2026 Trani, Domenica delle Palme di solidarietà: 25 sacche di sangue raccolte dalla Fidas
Trani “Comune Riciclone”: riconoscimento ufficiale per la raccolta differenziata
30 marzo 2026 Trani “Comune Riciclone”: riconoscimento ufficiale per la raccolta differenziata
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.