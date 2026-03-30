La cultura entra in classe: libri in dono alla "Rocca-Bovio- alumbo" dalla Accademia "Letteralmente" di Trani

Educare alla lettura significa formare cittadini consapevoli, capaci di pensiero critico e apertura al mondo. Iniziative come questa rappresentano un valore pedagogico fondamentale, perché avvicinano i più giovani al libro non solo come strumento didattico, ma come occasione di crescita personale e culturale. In questo solco si innesta l'iniziativa che, martedì 31 marzo alle ore 10:15, si terrà presso l'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo di Trani, consistente in una donazione di libri destinata agli studenti dell'istituto, un gesto concreto a favore della lettura e della crescita culturale delle nuove generazioni.L'iniziativa è promossa dall'Associazione Accademia Letteralmente di Trani, guidata dalla dott.ssa Francesca Corraro, in collaborazione con PAV Edizioni di Roma, casa editrice impegnata nella diffusione della cultura e nella valorizzazione della lettura. L'iniziativa vede il supporto del dirigente scolastico Giovanni Cassanelli, sempre aperto a iniziative di formazione e arricchimento, e della prof.ssa Dora Dinatale, responsabile del coordinamento dell'attività.Attraverso questa donazione si intende arricchire il patrimonio librario della scuola e offrire agli studenti nuove opportunità di scoperta, conoscenza e immaginazione, rafforzando il ruolo del libro come strumento educativo fondamentale. L'evento rappresenta anche un importante momento di collaborazione tra il mondo della scuola, le associazioni culturali e il settore editoriale, con l'obiettivo di promuovere la lettura e sensibilizzare i più giovani al valore della cultura. La mattinata sarà dedicata alla consegna simbolica dei volumi tra cui anche libri di autori tranesi e alla condivisione di un momento di incontro tra studenti, docenti e promotori dell'iniziativa.