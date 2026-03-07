Petruzzelli
Gli studenti del Comprensivo di Trani al Teatro Petruzzelli di Bari per il Falstaff di Verdi

Una giornata di grande valore culturale e formativo

Trani - sabato 7 marzo 2026 10.22
Una giornata di grande valore culturale e formativo per gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio – Palumbo – D'Annunzio" di Trani, che hanno avuto l'opportunità di assistere all'opera Falstaff di Giuseppe Verdi presso il prestigioso Teatro Petruzzelli di Bari, uno dei più importanti teatri lirici d'Italia.
L'iniziativa,fortemente voluta dal Dirigente scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, inserita nelle attività di educazione musicale e di apertura alla grande tradizione operistica, ha permesso agli studenti di vivere da vicino ancora una volta l'esperienza del teatro musicale, entrando in contatto con uno dei capolavori del repertorio verdiano, ispirato a "Le allegre comari di Windsor" di Shakespeare.
La partecipazione all'evento ha assunto, inoltre, un significato speciale grazie alla presenza degli alunni e docenti provenienti dall'isola della Réunion, ospiti della scuola nell'ambito di uno scambio Erasmus, che hanno condiviso con gli studenti italiani questa esperienza culturale nel segno della musica, dell'incontro tra culture e della dimensione europea della scuola.
Accompagnati dai docenti, gli studenti hanno potuto vivere il teatro non solo come spettacolo, ma come momento educativo capace di unire musica, letteratura, storia e arte scenica.
Esperienze come questa rappresentano un tassello importante nel percorso formativo dei giovani: l'incontro diretto con il teatro e con la grande musica contribuisce infatti a sviluppare sensibilità culturale, capacità di ascolto e curiosità verso il patrimonio artistico europeo.
"Tutto nel mondo è burla!" il motto finale del concertato che ha concluso il terzo atto e che ha incantato i ragazzi per il colorito intreccio di voci. Non una burla invece questa giornata autentica, che ha unito musica, scuola e dimensione internazionale, confermando il valore della cultura come strumento di crescita per le nuove generazioni.
Un vero successo, quindi!
Toi, toi, toi agli artisti del Teatro Petruzzelli per la Prima di sabato 7 marzo, a tutti i nostri alunni e soprattutto ai nostri ospiti de La Reunion per un brillante percorso di crescita umana e professionale.
