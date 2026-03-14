I.C. “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio - Trani. <span>Foto credits</span>
I.C. “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio - Trani. Foto credits
Scuola e Lavoro

Legalità e prevenzione: a Trani studenti a confronto con i Carabinieri

All’Istituto Comprensivo Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio incontri con i militari dell’Arma per parlare di Costituzione, rispetto delle regole e rischi delle dipendenze

Trani - sabato 14 marzo 2026 6.17 Comunicato Stampa
Si rinnova anche quest'anno l'incontro tra le classi terze della secondaria dell'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" e i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, un appuntamento inserito nel percorso di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva. Lo scorso 2 marzo, il capitano Giulio Capone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Trani, e il maresciallo Nunzia Garzone hanno dialogato con gli alunni del plesso Rocca in merito al ruolo delle forze armate, da sempre impegnate sul territorio per la sicurezza e la protezione dei cittadini.

È stata una gran bella occasione per discutere di regole, rispetto e libertà, con riferimento ad alcuni articoli della Costituzione italiana; i ragazzi, inoltre, hanno avuto modo di percepire con interesse ed entusiasmo i valori di dedizione, impegno e sacrificio con cui i Carabinieri difendono la legalità, la giustizia e la sicurezza. Nella seconda parte dell'incontro si è parlato di consumo di droghe e, in generale, di dipendenze con riferimento ai rischi e alle conseguenze di scelte sbagliate.

Il giorno 13 marzo è stata la volta delle classi terze del plesso Bovio, che hanno avuto la possibilità di ripetere l'esperienza dei compagni del plesso Rocca, dialogando con il vice brigadiere dei Carabinieri Felice Cadaldo, e il maresciallo Adriana Cosmai, alla presenza del Dirigente scolastico, prof. G.Cassanelli. Ancora una volta ha funzionato la sinergia fra la scuola e l'Arma dei Carabinieri e in seno al percorso di Educazione civica, grazie alla guida sempre attenta del Dirigente Scolastico, prof. Cassanelli, che ha scelto di porre l'accento sull'informazione e sulla prevenzione con la speranza che i nostri ragazzi di oggi possano essere un domani, non così lontano, cittadini consapevoli, coscienziosi e responsabili.
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