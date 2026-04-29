Pasquale De Toma
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Pasquale De Toma, incontro pubblico a Trani per l'ufficializzazione della candidatura al Consiglio Comunale

Appuntamento previsto domani 30 aprile

Trani - mercoledì 29 aprile 2026 15.14
In vista delle prossime elezioni amministrative, Pasquale De Toma (Forza Italia - Guarriello sindaco) ha convocato un incontro pubblico per ufficializzare la sua candidatura al Consiglio Comunale di Trani. L'appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile, alle ore 19:15, presso l'Auditorium "San Luigi" in Piazza Lambert 15, a Trani.

L'incontro vedrà la partecipazione di:
  • Angelo Guarriello: Candidato Sindaco;
  • Marcello Lanotte: Consigliere Regionale e Segretario Provinciale;
  • Sergio D'Addato: Segretario Cittadino.
Con lo slogan "Amo Trani, come TE!", il candidato invita la cittadinanza a partecipare numerosa per discutere le proposte e le strategie per il territorio.
Pasquale De Toma
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