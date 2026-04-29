Speciale
Pasquale De Toma, incontro pubblico a Trani per l'ufficializzazione della candidatura al Consiglio Comunale
Appuntamento previsto domani 30 aprile
Trani - mercoledì 29 aprile 2026 15.14
In vista delle prossime elezioni amministrative, Pasquale De Toma (Forza Italia - Guarriello sindaco) ha convocato un incontro pubblico per ufficializzare la sua candidatura al Consiglio Comunale di Trani. L'appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile, alle ore 19:15, presso l'Auditorium "San Luigi" in Piazza Lambert 15, a Trani.
L'incontro vedrà la partecipazione di:
L'incontro vedrà la partecipazione di:
- Angelo Guarriello: Candidato Sindaco;
- Marcello Lanotte: Consigliere Regionale e Segretario Provinciale;
- Sergio D'Addato: Segretario Cittadino.
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