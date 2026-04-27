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La rivoluzione della visione arriva al Mercato settimanale di Trani: domani il Rodenstock Van con Ottica Pistillo
Oltre al test dell'efficienza visiva gratuito, i cittadini che ci raggiungeranno riceveranno sconti esclusivi
Trani - lunedì 27 aprile 2026 13.02 Sponsorizzato
Dopo il successo delle scorse edizioni, l'innovazione tecnologica applicata al benessere visivo torna a fare tappa a Trani. Domani, martedì 28 aprile, il cuore pulsante della città ospiterà un appuntamento imperdibile per chiunque desideri prendersi cura della propria vista con le tecnologie più avanzate al mondo.
Il Rodenstock Van non è un semplice veicolo, ma una vera e propria sala refrazione mobile equipaggiata con il rivoluzionario DNEye® Scanner. Questo strumento rappresenta l'eccellenza della diagnostica ottica: è in grado di mappare oltre 7.000 punti dell'occhio, fornendo un'analisi biometrica di una precisione millimetrica.A differenza dei test tradizionali, lo scanner rileva parametri unici della struttura oculare che permettono di creare una "impronta digitale" della propria visione. Il test, effettuato da professionisti qualificati, sarà completamente gratuito per tutti i visitatori.
Oltre al test dell'efficienza visiva gratuito, i cittadini che ci raggiungeranno riceveranno sconti esclusivi per l'acquisto di lenti personalizzate, create su misura.
L'appuntamento: dove e quandoIl celebre Rodenstock Van, l'unita mobile hi-tech del leader mondiale dell'ottica tedesca, sarà posizionato presso il Mercato Comunale di Via Falcone, nei pressi della rotonda di Via Istria Dalle ore 9:00 alle 13:00.
Il Rodenstock Van non è un semplice veicolo, ma una vera e propria sala refrazione mobile equipaggiata con il rivoluzionario DNEye® Scanner. Questo strumento rappresenta l'eccellenza della diagnostica ottica: è in grado di mappare oltre 7.000 punti dell'occhio, fornendo un'analisi biometrica di una precisione millimetrica.A differenza dei test tradizionali, lo scanner rileva parametri unici della struttura oculare che permettono di creare una "impronta digitale" della propria visione. Il test, effettuato da professionisti qualificati, sarà completamente gratuito per tutti i visitatori.
Scopri le lenti B.I.G. EXACT SENSITIVE: il potere dell'IADurante l'evento, il team di Ottica Pistillo presenterà le lenti B.I.G. EXACT SENSITIVE. Si tratta di una frontiera tecnologica mai raggiunta prima:
- Intelligenza Artificiale: Le lenti sono progettate partendo da un modello biometrico completo che include retina, pupilla e cornea.
- Comfort Assoluto: Pensate per chi ha occhi particolarmente sensibili o per chi vive situazioni di luce complessa (guida notturna, riflessi intensi).
- Visione Naturale: La fusione tra scienza ottica e IA garantisce una visione rilassata e precisa in ogni momento della giornata.
Un'opportunità esclusivaSiamo entusiasti di riportare questa tecnologia a Trani, spostandoci direttamente tra la gente nel dinamico contesto del mercato di Via Falcone.
Oltre al test dell'efficienza visiva gratuito, i cittadini che ci raggiungeranno riceveranno sconti esclusivi per l'acquisto di lenti personalizzate, create su misura.
- Dove: Mercato di Via Falcone (zona rotonda Via Istria), Trani.
- Quando: Domani, 28 aprile, ore 9:00 - 13:00.
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