La rivoluzione della visione arriva al Mercato settimanale di Trani: domani il Rodenstock Van con Ottica Pistillo

L'appuntamento: dove e quando

Scopri le lenti B.I.G. EXACT SENSITIVE: il potere dell'IA

Intelligenza Artificiale: Le lenti sono progettate partendo da un modello biometrico completo che include retina, pupilla e cornea.

Le lenti sono progettate partendo da un modello biometrico completo che include retina, pupilla e cornea. Comfort Assoluto: Pensate per chi ha occhi particolarmente sensibili o per chi vive situazioni di luce complessa (guida notturna, riflessi intensi).

Pensate per chi ha occhi particolarmente sensibili o per chi vive situazioni di luce complessa (guida notturna, riflessi intensi). Visione Naturale: La fusione tra scienza ottica e IA garantisce una visione rilassata e precisa in ogni momento della giornata.

Un'opportunità esclusiva

Dove: Mercato di Via Falcone (zona rotonda Via Istria), Trani.

Mercato di Via Falcone (zona rotonda Via Istria), Trani. Quando: Domani, 28 aprile, ore 9:00 - 13:00.

Dopo il successo delle scorse edizioni, l'innovazione tecnologica applicata al benessere visivo torna a fare tappa a. Domani,, il cuore pulsante della città ospiterà un appuntamento imperdibile per chiunque desideri prendersi cura della propria vista con le tecnologie più avanzate al mondo.Il celebre, l'unita mobile hi-tech del leader mondiale dell'ottica tedesca, sarà posizionato presso il, nei pressi della rotonda diDalle ore 9:00 alle 13:00.Il Rodenstock Van non è un semplice veicolo, ma una vera e propria sala refrazione mobile equipaggiata con il rivoluzionario. Questo strumento rappresenta l'eccellenza della diagnostica ottica: è in grado di mappare oltre, fornendo un'analisi biometrica di una precisione millimetrica.A differenza dei test tradizionali, lo scanner rileva parametri unici della struttura oculare che permettono di creare una "impronta digitale" della propria visione. Il test, effettuato da professionisti qualificati, saràper tutti i visitatori.Durante l'evento, il team dipresenterà le lenti. Si tratta di una frontiera tecnologica mai raggiunta prima:Siamo entusiasti di riportare questa tecnologia a Trani, spostandoci direttamente tra la gente nel dinamico contesto del mercato di Via Falcone.Oltre al test dell'efficienza visiva gratuito, i cittadini che ci raggiungeranno riceverannoper l'acquisto di lenti personalizzate, create su misura.