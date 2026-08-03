Pinuccio arriva a Barletta: il 10 agosto uno spettacolo per la Notte di San Lorenzo

La satira e l'inchiesta televisiva fanno tappa a Barletta per la Notte di San Lorenzo. Lunedì 10 agosto, il giornalista barese Alessio Giannone, meglio conosciuto come Pinuccio, sarà l'ospite principale di Stardust, l'evento che si svolgerà al Suara Beach Club.Pinuccio è diventato famoso grazie alle sue telefonate satiriche, che hanno accumulato milioni di visualizzazioni online, e per la sua lunga carriera come inviato di Striscia la Notizia. A Barletta, porterà uno spettacolo che darà il via alla serata, promettendo di essere uno dei momenti clou della manifestazione, grazie alla sua popolarità che spazia tra televisione, teatro e giornalismo.Negli ultimi anni, Pinuccio ha continuato a mescolare intrattenimento e informazione, mantenendo un approccio che unisce ironia, attualità e un occhio attento al territorio.Intorno alla sua esibizione, ci sarà una giornata piena di attività. Il programma include tornei di calcio a cinque e pallavolo, momenti di animazione, podcast e un'area food con una varietà di specialità, dalla pizza al portafoglio agli spaghetti all'assassina, senza dimenticare sushi, panzerotti e panini gourmet di mare e di terra.Non mancheranno stand dedicati a vino, birra, cocktail e bevande analcoliche. A chiudere la serata ci sarà un dj set con artisti come Peppe Dipace e Michelangelo Santeramo, pronti a far ballare il pubblico per festeggiare la Notte di San Lorenzo.L'evento si inserisce perfettamente nel calendario estivo della città, combinando spettacolo, sport e gastronomia. I biglietti sono acquistabili online tramite il seguente link: https://shorturl.at/bmGUv, per ulteriori informazioni telefoniche: 328 4074944