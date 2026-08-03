Bollino rosso in Puglia, scatta l'allerta per l'ondata di calore

Il Ministero della Salute segnala il massimo livello di rischio: attivo il numero gratuito 1500 e raccomanda di adottare tutte le misure di prevenzione contro il caldo estremo.La Puglia entra ufficialmente in bollino rosso per l'ondata di calore. A partire da oggi, 3 agosto, il bollettino giornaliero del Ministero della Salute indica il livello massimo di allerta (livello 3), a causa delle temperature elevate che interesseranno la regione.Le ondate di calore si verificano quando le temperature molto elevate persistono per almeno tre giorni consecutivi, spesso accompagnate da alti tassi di umidità, forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione. Condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute dell'intera popolazione, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche.Per fornire assistenza e informazioni ai cittadini, il Ministero della Salute, in collaborazione con Inail, ha attivato il numero di pubblica utilità 1500, gratuito e operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17 (esclusi i festivi).Le autorità invitano a seguire le principali norme di prevenzione: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, mantenere gli ambienti freschi e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili. Il bollettino sulle ondate di calore viene aggiornato quotidianamente dal Ministero della Salute.