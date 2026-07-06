Meteo e mare a Trani: una settimana di sole e caldo stabile dal 6 al 12 luglio

Martedì 7 luglio. Sarà una giornata con cielo sereno e temperature comprese tra 22 e 29°C. Il vento da NNE manterrà il mare poco mosso, ideale per la balneazione nelle prime ore del giorno.

Mercoledì 8 luglio. Giornata tipicamente estiva, massime che raggiungeranno i 31°C. Il mare resterà poco mosso, mentre la ventilazione da nord‑est garantirà buona visibilità e condizioni favorevoli per i diportisti.

Giovedì 9 luglio. Leggera flessione delle temperature, che si assesteranno sui 29°C, ma il cielo rimarrà limpido. Il mare sarà poco mosso, con correnti superficiali leggere nelle ore pomeridiane.

Venerdì 10 luglio. Il caldo torna a intensificarsi: massime fino a 31°C, cielo terso e vento debole da est. Il mare sarà quasi calmo, con onde minime e condizioni ottimali per chi sceglie la giornata in spiaggia.

Sabato 11 luglio. La giornata più calda. Le temperature toccheranno i 32°C, con clima afoso e ventilazione moderata da est. Il mare resterà poco mosso, indice UV sarà molto elevato: prudenza nelle ore centrali.

Domenica 12 luglio. Si chiude una settimana di piena estate con massime sui 31°C e cielo sereno. Il vento da nord‑est manterrà condizioni di mare favorevoli e una discreta ventilazione lungo la costa.

Evitare l'esposizione al sole tra le 11 e le 17, quando l'indice UV sarà più elevato.

Idratarsi frequentemente, soprattutto per bambini e anziani.

Prestare attenzione alle correnti superficiali nei giorni con vento da NE.

Utilizzare protezioni solari adeguate e non sottovalutare il caldo afoso del weekend.

La seconda settimana di luglio si apre all'insegna della stabilità atmosferica su Trani, con giornate prevalentemente soleggiate, temperature in aumento e condizioni ideali per il mare. Nessuna perturbazione significativa è attesa sul territorio, mentre la ventilazione da nord‑est contribuirà a rendere più sopportabile il caldo nelle ore centrali.La settimana dal 7 al 12 luglio quindi sarà caratterizzata da alta pressione stabile, assenza di precipitazioni e un progressivo aumento delle temperature. Il clima sarà tipicamente estivo ideale per le attività all'aperto, purché si evitino le ore più calde con giornate ideali. Per quanto riguarda il mare, segnaliamo in particolare il tratto di costa tra Colonna e le Matinelle che vivrà un periodo complessivamente tranquillo.