Maltempo, attese piogge anche per venerdì 5 dicembre

Emesso nuovo bollettino di allerta meteo

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 18.05
Il maltempo non dà tregua alla Puglia. La Protezione Civile ha prolungato anche per la giornata di venerdì 5 dicembre 2025 l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sull'intero territorio regionale, compresa l'area della Bat.

L'allerta, classificata come di ordinaria criticità, prevede piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero determinare disagi soprattutto nelle zone già colpite da abbondanti precipitazioni nei giorni precedenti.

A destare particolare attenzione è la situazione di alcune aree urbane e periurbane, dove oggi si sono registrati allagamenti localizzati, difficoltà nella circolazione stradale e sbalzi elettrici.

La popolazione è invitata a monitorare gli aggiornamenti ufficiali e a segnalare eventuali criticità alle forze dell'ordine e alla Protezione Civile. La situazione meteorologica andrà migliorando a partire da sabato.
