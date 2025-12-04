Maltempo, attese piogge anche per venerdì 5 dicembre

Il maltempo non dà tregua alla Puglia. La Protezione Civile ha prolungato anche per la giornata di venerdì 5 dicembre 2025 l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sull'intero territorio regionale, compresa l'area della Bat.L'allerta, classificata come di ordinaria criticità, prevede piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero determinare disagi soprattutto nelle zone già colpite da abbondanti precipitazioni nei giorni precedenti.A destare particolare attenzione è la situazione di alcune aree urbane e periurbane, dove oggi si sono registrati allagamenti localizzati, difficoltà nella circolazione stradale e sbalzi elettrici.La popolazione è invitata a monitorare gli aggiornamenti ufficiali e a segnalare eventuali criticità alle forze dell'ordine e alla Protezione Civile. La situazione meteorologica andrà migliorando a partire da sabato.