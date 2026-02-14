Allerta meteo arancione dalle 14: chiude la villa comunale per precauzione

Dalle ore 14 di oggi e per le successive dieci ore è stata diramata un'allerta meteo di livello arancione su tutto il territorio comunale. La decisione, comunicata dagli organi competenti, è legata al peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto nel pomeriggio, con possibili precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi.A scopo precauzionale, l'Amministrazione comunale ha disposto la chiusura della villa comunale per l'intero arco temporale interessato dall'allerta. Il provvedimento è stato adottato per tutelare l'incolumità dei cittadini ed evitare rischi connessi a raffiche di vento, caduta di rami o allagamenti.